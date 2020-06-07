إندونيسيا
الأحد 7 يونيو 2020 21:44

بريطاني يمضي 6 أيام في بئر مياه خوفا من ملاحقة كلب

فريق إنقاذ إندونيسي ينتشل سائحا بريطانيا من بئر في بالي
فريق إنقاذ إندونيسي ينتشل سائحا بريطانيا من بئر في بالي
أ ف ب
أنقذت السلطات في بالي بإندونيسيا مواطنا بريطانيا بعدما بقي ستة أيام عالقا في خزان عمقه أربعة أمتار بسبب هروبه من كلب.

وانتشل جايكوب روبرتس البالغ 29 عاما، السبت، فريق من المسعفين من الخزان المصنوع من الإسمنت، بعد أن سمع مزارع أصوات استغاثته.

وكُسرت رجل جايكوب عندما تعثر وسقط في الخزان غير الممتلئ كليا.

وروى للسلطات أنه كان يحاول الفرار من كلب يطارده وأرغمه على الخروج من البلدة.

وقال مسؤول في الشرطة إن البريطاني كان مصابا وبدا أنه فقد بعض وزنه ونقل إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس

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