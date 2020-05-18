فيروس كورونا
الاثنين 18 مايو 2020 15:19

بريطانيا.. مشهد مؤثر لوداع ممرضة مسلمة توفيت بكورونا (فيديو)

توفيت الممرضة صفا أفصر بعد أسبوعين من وفاة والدها بسبب كورونا
توفيت الممرضة صفا أفصر بعد أسبوعين من وفاة والدها بسبب كورونا
مواقع التواصل
تداول نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي مقطعاً مصوراً لوداع الممرضة الباكستانية الأصل "صفا أفصر"، في مدينة برمنغهام ببريطانيا، وذلك نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

واصطف الأطباء والممرضون والعاملون بالمستشفى أمامها، وقاموا بالتصفيق، تقديراً لجهودها في علاج مصابي فيروس كورونا، وهم يجهشون بالبكاء.

و علق أحد أعضاء حزب العمال البريطاني متأثراً "توفيت صفا، 29 عاماً، ابنة فايزبور أفصر، في برمنغهام واستقرت بجانب أبيها بعد 3 أسابيع من وفاته في هذه الحياة المؤقتة، لا أتخيل كم الألم الذي تعانيه عائلتها، دعائي لهما بالرحمة".

كما علقت إحداهم قائلة "هذا مُفجع؛ هؤلاء الذين يعتقدون أن تخفيف القيود يعني أن الأمر قد انتهى مخطئين؛ عليكم بالبقاء في المنزل؛ عزائي لصفا".

يُذكر أن الممرضة "صفا" كانت قد فقدت والدها من أكثر من أسبوعين نتيجة إصابته بفيروس كورونا أيضاً.

وسجلت بريطانيا 170 وفاة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و636، بينما بلغت الإصابات 243 ألفا و303 حالات، بعد تسجيل 3142 حالة جديدة.

وإجمالا تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 4 ملايين و818 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 316 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و864 ألفا، حسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
كورونا
بريطانيا
وفاة
ممرضة
مسلمة

اقرأ أيضا

Thumbnail
ممنوع الاقتراب.. معاناة ليلى سويف تلخص مأساة أهالي المعتقلين بمصر
Thumbnail
عائلة الهذلول تدعو لإطلاق سراح لجين والتحقيق مع سعود القحطاني
Thumbnail
تركيا.. نجاح اختبار رؤوس صواريخ تحدد الأهداف بالليزر (فيديو)
Thumbnail
أكاديمي بريطاني: حملة سعودية "ممنهجة" ضد توكل كرمان
Thumbnail
ما أهمية سيطرة حكومة الوفاق الليبية على قاعدة الوطية الجوية؟

الأكثر قراءة

  1. ممنوع الاقتراب.. معاناة ليلى سويف تلخص مأساة أهالي المعتقلين بمصر
  2. عائلة الهذلول تدعو لإطلاق سراح لجين والتحقيق مع سعود القحطاني
  3. تركيا.. نجاح اختبار رؤوس صواريخ تحدد الأهداف بالليزر (فيديو)
  4. أكاديمي بريطاني: حملة سعودية "ممنهجة" ضد توكل كرمان
  5. ما أهمية سيطرة حكومة الوفاق الليبية على قاعدة الوطية الجوية؟