السبت 24 يونيو 2017 18:13
بريطانيا: فشل 27 برجا في اختبارات السلامة بعد حريق جرينفيل
قالت الحكومة البريطانية إن 27 برجا سكنيا فشلوا في اختبارات إجراءات السلامة من الحرائق التي بدأت بعد حريق برج جرينفيل الذي أودى بحياة 79 شخصا.
وقالت وزارة المجتمعات والحكومة المحلية إن 27 مبنى في العاصمة لندن ومدن مانشستر وبلايموث فشلوا في اختبارات السلامة.
واضطر نحو أربعة آلاف ساكن تقريبا لمغادرة خمسة أبراج سكنية في شمال لندن في وقت متأخر من مساء الجمعة بعد أن قال رجال الإطفاء إن المباني غير آمنة.
وقال متحدث باسم الوزارة إن موظفي الحكومة المحليين سيعملون مع فرق الإطفاء لتحديد الإجراءات اللازمة.
المصدر
رويترز
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