الأربعاء 26 سبتمبر 2018 18:04
بريطانيا: دعمنا تطبيقا لتقليل إصابات الغارات الجوية في سوريا
قال وزير بريطاني اليوم الأربعاء إن تطبيقا إلكترونيا ساهمت بلاده في دعمه لتحذير السوريين في المناطق التي تتعرض لغارات جوية أدى إلى انخفاض الإصابات بنسبة 27 في المئة.
- أليستر بيرت وزير الشرق الأوسط في وزارة الخارجية: هذه المبادرة التي تمولها المساعدات البريطانية يمكن أن توفر للمواطنين السوريين دقائق ثمينة يصلون خلالها إلى بر الأمان قبل بدء الغارات الجوية.
- بيرت: التطبيق أسفر فعلا عن انخفاض بنسبة 27 في المئة في عدد الإصابات في المناطق التي تتعرض لقصف كثيف.
معلومات أساسية
- التطبيق الذي أطلق عليه اسم الراصد يعتمد على قيام مراقبين على الأرض برصد حركة الطائرات الحربية الروسية والسورية واتجاهها وإدخال هذه البيانات في الخانات الخاصة بها بالتطبيق لتحديد مسار الطائرات وأهدافها المحتملة.
- يرسل التطبيق تحذيرا يطلق بدوره رسائل عبر فيسبوك وتليغرام وتويتر كما أنه يطلق صفارات إنذار مدوية عبر المدن التي تقع في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في سوريا.
- تقول شركة (هالا سيستمز) التي أنتجت نظام الإنذار إنها تلقت تمويلا من دول من بينها بريطانيا وكندا وهولندا والولايات المتحدة إضافة لمانحين أفراد.
- قال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي البريطاني في الشرق الأوسط إن بريطانيا توفر الدعم لتطبيق الراصد عبر مؤسسة هالا سيستمز.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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