الأحد 26 أغسطس 2018 17:36
بريطانيا تعترض طائرة عسكرية روسية وموسكو ترد
اتهمت روسيا سلاح الجو الملكي البريطاني باعتراض طائرة عسكرية تابعة لها فوق البحر الأسود بطريقة وصفتها بالخطيرة بهدف استفزاز موسكو بعد واقعتي اعتراض في غضون أسبوع.
واعترض سلاح الجو الملكي البريطاني طائرة تابعة للبحرية الروسية تقوم بدوريات فوق البحر الأسود (الجمعة) فيما اعترضت مقاتلاته أيضا طائرتين روسيتين (الأربعاء) الماضي.
وتساءلت السفارة الروسية في لندن في بيان أصدرته أمس (السبت):
- ما هو التهديد الذي يمكن أن تشكله طائرة روسية تقوم بطلعات قرب الساحل الروسي لبريطانيا ولا حتى لحلفائها وهي على بعد أكثر من ألفي كيلومتر عن الجزر البريطانية.
- السفارة قالت إنه بدلا من تعزيز أمن أي طرف، تستخدم السلطات البريطانية مثل هذا الوجود العسكري (في منطقة البحر الأسود) للاستفزاز، ليس فقط من خلال إطلاق تصريحات لفظية، على الرغم من أنها مؤسفة بالفعل، لكن من خلال أفعال عسكرية.. وهو ببساطة أمر خطير.
ورفضت وزارتا الدفاع والخارجية البريطانيتان التعليق على الموضوع (الأحد).
وهناك ثلاث دول من حلفاء بريطانيا في حلف شمال الأطلسي تطل على البحر الأسود وهي: رومانيا وبلغاريا وتركيا.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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