بريطانيا
الأربعاء 17 يونيو 2020 22:30

بريطانيا: تصادم بموكب جونسون تفاديًا لدهس متظاهر (فيديو)

القبض على متظاهر في لندن بعد تسببه في حادث لموكب رئيس الوزراء بوريس جونسون
القبض على متظاهر في لندن بعد تسببه في حادث لموكب رئيس الوزراء بوريس جونسون
رويترز
تعرّض موكب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، لحادث تصادم بعد خروجه من مبنى البرلمان؛ تفاديًا لدهس أحد المُتظاهرين أمام مبنى البرلمان بالعاصمة لندن.

وأظهر مقطع الفيديو ظهور أحد المتظاهرين بشكل مفاجئ على الطريق تزامنا مع خروج موكب جونسون البرلمان، ما أدى لتوقف الموكب فجأة وسقوط المتظاهر على الأرض وارتطام سيارة جونسون بالدراجة الهوائية لحارس الشرطة المرافق للموكب.

وكان المتظاهرون يعترضون على ممارسات تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، على حد تعبيرهم، وكان مُصرحًا للمتظاهرين بالوقوف على أرصفة الطرق دون النزول للشارع، مما أدى للقبض على المتظاهر الذي هجم على موكب جونسون، بموجب إعاقته للطريق العام، وفق تصريح الحساب الرسمي للشرطة على تويتر.

 

 

 

 

 

يذكر أن تركيا تصنّف حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية"، وأطلقت عملية عسكرية جديدة، اليوم الإثنين، على معاقل الحزب شمالي العراق، بعد تصاعد وتيرة هجمات الحزب التي أوقعت مؤخرًا عددا من الضحايا بين المدنيين.

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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