الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 21:19
بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ بمصر
قالت وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء، إن الحكومة رفعت القيود على الرحلات الجوية إلى منتجع شرم الشيخ في مصر.
التفاصيل
- الوزارة قالت إن رفع القيود على "استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، التي تعد وجهة سياحية مفضلة لدى السياح البريطانيين... يتيح لشركات الطيران توفير خيارات أكبر للراغبين في زيارة مصر".
الوزارة أضافت أن "القرار يأتي نتيجة تعاون وثيق بين خبرائنا بمجال أمن الطيران ونظرائهم المصريين، وتحسين الإجراءات الأمنية في المطار".
الحكومة البريطانية ترفع القيود على الرحلات الجوية إلى #شرم_الشيخ. هذه خطوة أولى تجاه استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، وهي وجهة سياحية تلقى رواجا كبيرا لدى السائحين البريطانيين، وتتيح لشركات الطيران توفير خيارات أكبر للراغبين في زيارة #مصر🇪🇬.— 🇬🇧وزارة الخارجية البريطانية (@FCOArabic) October 22, 2019
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- السفير البريطاني لدى القاهرة جيفري أدامز قال في بيان إن القرار "يأتي بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات".
- القرار يعني أن شركات الطيران التجارية يمكنها الآن تشغيل خطوط إلى ومن مطار شرم الشيخ.
- الحكومة البريطانية كانت توصي بعدم السفر جوا من منتجع شرم الشيخ بمصر وإليه، إلا في حالات الضرورة بعد تفجير طائرة ركاب روسية في 2015 أودى بحياة 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها بعد الإقلاع بوقت قصير.
- الهجوم، الذي أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه، دفع روسيا لتعليق جميع الرحلات الجوية إلى مصر لعدة سنوات ودفع عددا من الدول لوقف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ.
- وزارة الطيران المدني المصرية رحبت بالقرار، وقالت في بيان إنها تأمل "في أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة تشهد المزيد من الرحلات السياحية البريطانية لجميع المطارات المصرية".
- أمس الإثنين، قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأخير سيبحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إمكانية عودة حركة الطيران العارض (الشارتر) بين البلدين على هامش قمة روسيا - أفريقيا التي تستضيفها مدينة سوتشي الروسية، يومي -23 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
- أوشاكوف أوضح أن وزير النقل الروسي سيحضر "المقابلة، وسيعرض أفكاره، كما سيعرض المصريون ما يقومون به وما سيفعلونه من أجل استئناف الرحلات بالكامل".
- رحلات الطيران المنتظم بين البلدين استؤنفت في أبريل/ نيسان 2018، بينما لم تستأنف بعد رحلات الطيران العارض إلى منتجعات البحر الأحمر.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات