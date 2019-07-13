بريطانيا ترسل بارجة ثانية الى الخليج قبل الموعد المقرر

المدمرة البريطانية "دنكان" تعبر مضيق البسفور بتركيا رويترز

أعلنت بريطانيا إرسال سفينة حربية ثانية إلى الخليج بعد يومين من اتهامها البحرية الإيرانية بمحاولة منع ناقلة نفط بريطانية من عبور مضيق هرمز.

التفاصيل: متحدث باسم الحكومة البريطانية قال إن السفينة "إتش إم إس دنكان" التابعة للبحرية الملكية البريطانية ستحل محل "اتش ام اس مونتروز" الموجودة حالياً في الخليج، من أجل ضمان الحفاظ على "حرية الملاحة في هذا الممر البحري المهم".

وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصدر دفاعي أنّ موعد عملية التناوب التي كانت مقررة، جرى تقديمه لبضعة أيام، من دون أن يحدد مدة بقاء السفينتين سوياً في المنطقة.

المصدر أضاف أن الحكومة رفعت في بداية الأسبوع مستوى التأهب في المياه الإقليمية الإيرانية بالنسبة للسفن البريطانية إلى الدرجة القصوى، ووجهت توصيات أمنية للشركات العاملة في المنطقة.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قال إن بلاده لا تسعى لتصعيد الوضع مع إيران.

هانت قال في تصريحات تلفزيونية إن خطوات بلاده هي "رد فعل على ما يحدث بطريقة محسوبة وحذرة ونوضح لإيران بأننا لا نسعى لتصعيد هذا الوضع".

الأربعاء، قالت لندن إن البحرية الإيرانية حاولت "منع عبور" ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز، لكن السفينة "مونتروز" التي جاءت للنجدة أصدرت "تحذيرات شفوية" للزوارق الإيرانية لكي تتراجع.

في المقابل، نفى الحرس الثوري الإيراني تسجيل أية "مواجهة" مع سفن أجنبية في المدّة الأخيرة.

الحادث وقع بعد أن حذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني المملكة المتحدة من "عواقب" قرارها احتجاز ناقلة النفط الإيرانية (غريس 1) في جبل طارق الأسبوع الماضي. اعتقالات شرطة جبل طارق قالت الجمعة إنها اعتقلت اثنين آخرين من أفراد طاقم الناقلة (غريس 1) الإيرانية، التي احتجزت الأسبوع الماضي للاشتباه في انتهاكها للعقوبات الأوربية بنقلها النفط إلى سوريا.

السلطات في جبل طارق أعلنت الخميس اعتقال قبطان السفينة والضابط الأول بها وصادرت وثائق وأجهزة إلكترونية.

شرطة جبل طارق قالت في بيان "الرجال الأربعة مواطنون هنود وتم توفير مساعدة قانونية كاملة لهم".

رئيس حكومة جبل طارق قال الجمعة أمام البرلمان إن التحفظ على الناقلة، التي قال إنها كانت تحمل 2.1 مليون برميل من خام النفط الخفيف، يرجع إلى انتهاكها للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوربي وليس بناء على طلب أي دولة أخرى.

رئيس الوزراء فابيان بيكاردو قال إن حكومته اتُخذت قرار احتجاز الناقلة "بصورة مستقلة تماما بناء على انتهاكات لقانون قائم وليس استنادا إلى اعتبارات سياسية خارجية على الإطلاق".

بيكاردو: هذه القرارات المهمة بشأن انتهاك قوانيننا لم تكن قرارات اتخذت نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث.

بيكاردو: كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت كنتيجة مباشرة لوجود أسباب منطقية تدعو حكومة جبل طارق للاعتقاد بأن السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوربي على سوريا.

بيكاردو: لن نسمح باستغلال جبل طارق بعلمها أو بدون علمها للتواطؤ في انتهاك عقوبات يفرضها الاتحاد الأوربي أو أي عقوبات دولية أخرى.

إيران طالبت بالإفراج عن الناقلة وتنفي نقل النفط إلى سوريا بالمخالفة للعقوبات.

طهران حملت واشنطن المسؤولية عن الترتيب للتحفظ على السفينة.