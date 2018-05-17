الاتفاق النووي الإيراني
الخميس 17 مايو 2018 16:06

بريطانيا تتفق مع فرنسا وألمانيا على الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران

زعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
غيتي
قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن ماي اتفقت مع زعيمي فرنسا وألمانيا على الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران بعد اجتماعهم على هامش قمة الاتحاد الأوربي ببلغاريا

واجتمعت ماي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية. وفرض ترمب عقوبات جديدة على إيران منذ انسحابه.

وقالت المتحدثة "أكد الزعماء التزامهم الصارم بضمان الإبقاء على الاتفاق وأكدوا أهميته لأمننا المشترك".

وأضافت "وتعهدوا بالعمل مع العديد من أطراف الاتفاق من أجل تحقيق ذلك. وأكد الزعماء أنه يتعين على إيران مواصلة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الاتفاق النووي الإيراني
بريطانيا
ألمانيا
فرنسا

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