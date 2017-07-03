الأزمة الخليجية
الاثنين 3 يوليو 2017 22:43

بريطانيا تؤيد جهود الوساطة الكويتية في أزمة الخليج

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
رويترز
رحب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بإعلان دولة قطر الرد على ما وصفها بالمخاوف التي أثارتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقال في بيان أصدرته الخارجية البريطانية اليوم الاثنين إنه يرحب أيضا بالبيان المشترك الصادر عن الدول الأربع، والذي وافق على طلب الكويت مزيدا من الوقت لتتمكن من تلقي رد قطر.

واعتبر جونسون أن ذلك يشكل خطوة مهمة في بناء الثقة بين الطرفين، وأن بريطانيا تؤيد بقوة جهود الوساطة الكويتية.

وأعرب الوزير البريطاني عن أمل بلاده في أن يستمر التقدم في إعادة الوحدة لمجلس التعاون الخليجي، التي قال إنها تشكل عنصرا رئيسيا في الاستقرار بمنطقة الخليج.

وتأتي تصريحات جونسون في وقت سلم فيه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رد قطر على قائمة المطالب التي قدمتها دول الحصار قبل عشرة أيام عن طريق الكويت.

وانتقدت ألمانيا ودول أوروبية أخرى الحصار الذي فرضته الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) على قطر قبل نحو شهر، ودعت إلى حل الأزمة عن طريق الحوار، مؤكدة دعمها للوساطة الكويتية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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