بريطانيا
الأربعاء 24 يناير 2018 08:45

بريطانيا تؤسس وحدة للتعامل مع "الأخبار الكاذبة"

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
رويترز
قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن الحكومة ستؤسس وحدة جديدة للتعامل مع "الأخبار الكاذبة" ومحاولة ردع من يسعون لاستغلال هذه الأخبار للتأثير على الأحداث في البلاد.

وسبق أن اتهمت ماي روسيا بالتدخل في الانتخابات واتهمت الإعلام الرسمي الروسي بنشر قصص ملفقة لتقويض المؤسسات الغربية.

وتنفي روسيا تدخلها في انتخابات الدول بما في ذلك استفتاء يونيو حزيران 2016 في بريطانيا بشأن الانسحاب بن الاتحاد الأوربي وانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

وقال المتحدث للصحفيين أمس "نحن نعيش في عصر الأخبار المزيفة والروايات المنافسة (للأحداث). سترد الحكومة باستخدام أكثر وأفضل لاتصالات الأمن القومي للتعامل مع هذه التحديات المعقدة المتشابكة".

وأضاف "سنقوم بالبناء على القدرات الموجودة بإنشاء وحدة اتصالات أمن قومي. ستكون مهمتها مكافحة المعلومات غير الصحيحة... ستردع بشكل أكثر منهجية خصومنا وستساعدنا في تحقيق أولوياتنا للأمن القومي".

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
بريطانيا
الانتخابات
أخبار كاذبة
روسيا
وحدة
أمن قومي

اقرأ أيضا

Thumbnail
سناب شات يتيح للمستخدمين مشاركة المنشورات خارج التطبيق
Thumbnail
إسرائيل تتهم مجلس حقوق الإنسان بالانحياز للفلسطينيين

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم