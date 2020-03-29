فيروس كورونا
الأحد 29 مارس 2020 20:17

بريطانيا: السجن عاما لرجل بصق على أفراد شرطة مدعيا إصابته بكورونا

تم تسجيل 463 حالة وفاة و9529 إصابة وفق الأرقام الرسمية في بريطانيا
رويترز
قضت محكمة بريطانية بسجن رجل لمدة عام بعد أن بصق على عناصر من الشرطة وزعم انه مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وألقت شرطة مقاطعة نوتنغهامشاير بوسط إنجلترا القبض الخميس على بول ليفرز، 48 عاما، بعد أن بصق على أفراد شرطة.

وقال القاضي إنه كان من المهم التعامل مع القضية بأسرع ما يمكن، إذ إن العاملين في خدمات الطوارئ يقومون بعمل صعب في العادة وتزداد هذه الصعوبة في الوقت الحالي.

وتبين للمحكمة أن المتهم لا تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا وغير مصاب به.

وأعلنت السلطات البريطانية قبل أيام تشديد العقوبات ضد من يقومون بالسعال عمدا في وجه موظفي الطوارئ.

وقال الادعاء العام في بريطانيا إن أي شخص يزعم أنه مصاب بفيروس كورونا ويسعل عمدا في وجه موظفي الطوارئ سيواجه عقوبة السجن لمدة عامين.

المصدر
الجزيرة
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بصق
الشرطة البريطانية

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