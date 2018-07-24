الأزمة الخليجية
الثلاثاء 24 يوليو 2018 10:46

بريطانيا: التظاهر ضد أمير قطر بـ 20 جنيها إسترلينيا

البريد المرسل من الشركة بحثا عن ممثلين للتظاهر ضد زيارة أمير قطر لبريطانيا
وسائل التواصل
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن شركات توظيف ممثلين تبحث عن متظاهرين مقابل 20 جنيها إسترلينيا لكل ممثل يتظاهر عند بوابة دوانينغ ستريت (مقر الحكومة) ضد زيارة أمير قطر إلى لندن الثلاثاء.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الاتهامات تذهب إلى منافسي قطر الخليجيين الذين يدفعون خلق انطباع بعدم رضا البريطانيين عن الزيارة.

ونقلت الغارديان عن دبلوماسي قطري قوله إن الدول المحاصرة لبلاده لها تاريخ طويل في استئجار المتظاهرين لتشويه سمعة الذين يختلفون معهم، مشيرا إلى أنه على الرغم من محاولات نشر الأكاذيب حول قطر إلا أن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من شأنها أن تعزز الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين قطر والمملكة المتحدة.

من جانبها أوضحت الإندبندنت، أن الممثلين الذين يتعاملون مع وكالة "إكسترا بيبول" للتمثيل، تلقوا بريدا إلكترونيا، يدعوهم للمشاركة في مظاهرة خلال لقاء الشيخ تميم برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في شارع داوننغ ستريت، صباح اليوم، مقابل 20 جنيه إسترلينيا.

ونشرت الصحيفة نص البريد الإلكتروني الذي جاء فيه "هذا ليس فيلما أو إنتاجا تلفزيونيا، الشركة تبحث عن مجموعة كبيرة من الناس لملء مساحة خارج داوونغ ستريت، خلال زيارة رئيس قطر. هذه فعالية ضد قطر، لن يكون عليك فعل أو قول أي شيء، إنهم يريدون فقط ملء المكان، سينتهي عملك عند الساعة 12:30".

وقالت الشركة، في تصريح للصحيفة، إنها وقعت اتفاقا لتوفير أشخاص للمظاهرة، دون أن تفصح عن الجهة التي وقعت معها.

من جانبه قال المتحدث باسم الشركة، إنهم قرروا إلغاء الفعالية، دون أنت يدلي بمزيد من التفاصيل.

وبدأ أمير قطر الأحد زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، لبحث لبحث توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما سيبحث الأمير تميم مع تيريزا ماي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما يلتقي خلال الزيارة عددا من الوزراء وكبار المسؤولين البريطانيين.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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أمير قطر
الغارديان
الاندبندنت
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ممثلين
متظاهرين

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