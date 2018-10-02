الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 22:11
برهم صالح رئيسا للعراق وتكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة
أعلن البرلمان العراقي فوز مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح بمنصب رئيس الجمهورية العراقية بعد تغلبه على مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين.
التفاصيل:
- جاء فوز صالح في جولة تصويت ثانية على منصب رئيس الجمهورية بعد تعذر حصوله أو منافسه فؤاد حسين على ثلثي الأصوات في الجولة الأولي.
- أعلن فؤاد حسين انسحابه بعد الجولة الأولى، لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رفض هذا الانسحاب.
- منصب الرئيس، الذي يشغله عادة شخصية كردية، منصب شرفي إلى حد كبير.
- فور إعلان فوزه بمنصب الرئاسة أعلن صالح تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية.
- سيكون أمام القائم بأعمال رئيس الوزراء 30 يوما لاختيار أعضاء الحكومة ورفع أسماء المرشحين إلى البرلمان للموافقة عليها.
- التصويت على انتخاب الرئيس خطوة رئيسية قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما فشل فيه الساسة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار ولم تحسم نتائجها بعد.
معلومات أساسية:
- لعب برهم صالح (58 عاما) أدوارا سياسية كثيرة سواء في إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ العام 1991، أو في قلب السلطات الاتحادية العراقية.
- كان صالح، وهو خريج هندسة كمبيوتر من إحدى الجامعات البريطانية، عضوا في مجلس الحكم المؤقت الذي أسسته القيادة العسكرية الأمريكية عام 2003 بعد غزو العراق.
- أصبح صالح، الذي يتكلم العربية بطلاقة، وزيرا للتخطيط في الحكومة التي تشكلت عقب انتخابات عام 2005.
- بعد مرور عام أصبح صالح نائبا لرئيس الوزراء نوري المالكي.
- بعد انتهاء ولايته، عاد صالح إلى أربيل ليشغل منصب رئيس وزراء الإقليم بين عامي 2009 و2011.
- في العام 2014، توقع البعض أن يعود برهم إلى بغداد من خلال منصب رئاسة الجمهورية. ولكن في اللحظات الأخيرة انسحب صالح لصالح فؤاد معصوم، زميله في الاتحاد الوطني الكردستاني.
- شغل صالح منصب ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بريطانيا وبعدها في الولايات المتحدة.
- في 2017، حين قرر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني تنظيم استفتاء على استقلال الإقليم ضد رغبة بغداد والمجتمع الدولي، شكل صالح حينها حزب "التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة"، الذي فاز بمقعدين في برلمان بغداد خلال الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار الماضي، قبل أن يعود إلى قواعده في سبتمبر/ أيلول الماضي ليترشح للرئاسة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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