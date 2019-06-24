الاثنين 24 يونيو 2019 10:15
برنت يتجاوز 65 دولارا بفعل التوترات في الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، إثر استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على طهران.
التفاصيل:
- ارتفع خام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4% إلى 65.45 دولارا للبرميل.
- زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.6% إلى 57.80 دولارا للبرميل.
- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة. وقال يوم الأحد إنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران.
- لكن بومبيو قال أيضا إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على إيران يوم الإثنين بهدف زيادة تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها في المنطقة.
- قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا "يجب أن تدعم الخلافات في الشرق الأوسط أسعار النفط في مطلع الأسبوع إذ تنتظر أسواق النفط رؤية رد إيران على التهديد بفرض عقوبات إضافية".
- صعدت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران الطائرة المسيرة التي قالت الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي بينما قالت طهران إنها كانت فوق أراضيها.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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