الأحد 13 يناير 2019 20:18
برنامج الغذاء العالمي يقلّص مساعداته للفلسطينيين
أعلن مسؤول في برنامج الغذاء العالمي الأحد أن المنظّمة الإنسانية قلّصت مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بسبب نقص التمويل الذي تسبب بتعليق قسم منها.
التفاصيل
- مدير البرنامج في الأراضي الفلسطينية ستيفن كيرني أعلن انقطاع المساعدات عن نحو 27 ألف فلسطيني في الضفة الغربية منذ الأول من يناير/كانون الثاني.
- كيرني: 165 ألف فلسطيني، بينهم 110 آلاف في قطاع غزة قد تقلّصت المساعدات التي يتلقّونها بنسبة 20 بالمئة.
- كيرني: خفض المساعدات سيكون له تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني لأن السكان يستخدمون بطاقات البرنامج لشراء منتجات أساسية من المتاجر المحلية.
- قرار تقليص المساعدات يأتي بسبب "تراجع تدريجي" في مساهمات الدول المانحة خلال السنوات الأربع الأخيرة، ولا سيما خفض مساهمة الولايات المتحدة التي تعّد أكبر المساهمين في البرنامج.
خلفية
- المنظّمة أعلنت أنها قدّمت في 2018 مساعدات إلى 250 ألف شخص في غزة و110 آلاف في الضفة الغربية.
- وجه برنامج الغذاء العالمي في 19 ديسمبر كانون الأول 2018 نداء للمانحين لسد عجز بلغ 57 مليون دولار، وهو يبحث حاليا عن مانحين جدد لتغطية هذا العجز.
- في قطاع غزة، يعتمد 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، على المساعدة الدولية.
- أوقفت الإدارة الأمريكية مساعدات للفلسطينيين تزيد على 500 مليون دولار.
المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
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