برنامج الأغذية العالمي يفوز بجائزة نوبل للسلام
وقالت بيريت رايس أندرسن رئيسة لجنة نوبل النرويجية في مؤتمر صحفي إن "الحاجة إلى التضامن الدولي والتعاون متعدد الأطراف أوضح (الآن) من أي وقت مضى".
وأضافت أن وباء كوفيد-19 عزز أهمية الدور الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى أنه قوة دافعة في جهود منع استعمال الجوع سلاحا في الحروب والصراعات.
وقالت لجنة نوبل في أسباب منح الجائزة "أسهمت جائحة فيروس كورونا في قفزة قوية في عدد ضحايا الجوع في العالم".
وأضافت "إلى أن يأتي يوم يكون لدينا فيه لقاح طبي يظل الطعام اللقاح الأفضل ضد الفوضى... هناك تقدير في برنامج الأغذية العالمي يفيد بأنه... سيكون هناك 265 مليونا يتضورون جوعا في غضون عام، ومن الطبيعي أن يكون ذلك أيضا بمثابة نداء للمجتمع الدولي ألا يخفض تمويل برنامج الأغذية العالمي".
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E
وفي جنيف، قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إنها "لحظة فخر" للبرنامج أن يفوز بجائزة نوبل للسلام.
وأضاف المتحدث تومسون فيري في مؤتمر صحفي "كان الترشيح بحد ذاته كافيا لكن الاستمرار فيه ثم إعلان الفوز بجائزة نوبل للسلام يا له من شيء عظيم".
“Every one of the 690 million hungry people in the world today has the right to live peacefully and without hunger.— World Food Programme (@WFP) October 9, 2020
Today, the Norwegian Nobel Committee has turned the global spotlight on them and on the devastating consequences of conflict.”
- @WFPChief 🔹#NobelPeacePrize
وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كرونة سويدية أو نحو 1.1 مليون دولار وستسلم في العاصمة النرويجية أوسلو في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وتقول المنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها إنها تساعد نحو 97 مليون إنسان في نحو 88 دولة سنويا وإن واحدا من كل تسعة في العالم ما زالوا لا يملكون ما يكفي من القوت.
WFP is deeply humbled to receive the 2020 #NobelPeacePrize.— World Food Programme (@WFP) October 9, 2020
This is in recognition of the work of WFP staff who put their lives on the line every day to bring food and assistance to more than 100 million hungry children, women and men across the world. pic.twitter.com/cjHOtqLcLk
وفيما يلي معلومات أساسية عن البرنامج:
- تأسس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عام 1961 بناء على طلب الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور.
- بدأ البرنامج كتجربة لمعرفة ما إذا كان بإمكان منظومة الأمم المتحدة تقديم مساعدات غذائية. وكانت أولى عملياته للإغاثة من الكوارث هي المساعدة بعد الزلزال الذي ضرب إيران في عام 1962.
- بدأ العمل بصفة دائمة في عام 1965 ويصف نفسه بأنه أكبر منظمة إنسانية في العالم، تكرس جهودها من أجل "إنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ، وبناء الرخاء ودعم مستقبل مستدام للأشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وتأثيرات تغير المناخ".
- يقول البرنامج إنه يدير 5600 شاحنة و30 سفينة وما يقرب من 100 طائرة يوميا تقدم الطعام وغيره من المساعدات. وفي عام 2019، ساعد 97 مليون شخص، وهو أكبر رقم منذ عام 2012، في 88 دولة.
- أثناء جائحة فيروس كورونا، أرسلت الخدمات اللوجستية لبرنامج الأغذية العالمي شحنات طبية إلى أكثر من 120 دولة. كما قدمت خدمات الركاب لنقل العاملين في المجال الإنساني والصحة في وقت كانت الرحلات الجوية التجارية فيه غير متوفرة.
- في عام 1989، نفذ البرنامج ما وصفه بأنه أكبر عملية إنزال جوي لإمدادات إنسانية في التاريخ. إذ قامت 20 طائرة شحن بثلاث طلعات جوية يوميا لنقل 1.5 مليون طن من المواد الغذائية كجزء من عملية شريان الحياة للسودان، والتي تعاونت فيها وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية للتخفيف من حدة المجاعة التي سببتها الحرب الأهلية.
- يعتمد تمويل البرنامج على التبرعات، خاصة من الحكومات وأيضا من الشركات والجهات المانحة الخاصة. في عام 2019 جمع ثمانية مليارات دولار.
- يدير البرنامج مجلس تنفيذي يضم 36 عضوا ويعمل به 90 ألف موظف، 90 في المئة منهم تقريبا يعملون في البلدان التي يقدم فيها البرنامج المساعدة.
- عادة ما يكون المدير التنفيذي للبرنامج من الولايات المتحدة. والرئيس الحالي هو ديفيد بيزلي، وهو سياسي جمهوري رشحته إدارة الرئيس دونالد ترمب ويشغل المنصب منذ أبريل/ نيسان 2017.
- برنامج الأغذية العالمي هو واحد من ثلاث منظمات مساعدات غذائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها روما. والهيئتان الشقيقتان له هما منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
- يقول البرنامج إنه يتعامل حاليا مع ست حالات طوارئ غذائية إلى جانب جائحة كورونا. وتقع هذه الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال شرق نيجيريا ومنطقة الساحل في أفريقيا وجنوب السودان وسوريا واليمن.