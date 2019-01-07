برنامج أمريكي يواجه السيسي: أنت ديكتاتور يدك ملطخة بالدماء

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يكون له أي علاقة بمجزرة رابعة العدوية قبل نحو 6 سنوات نافيا أن يكون قد أمر بفض الاعتصام خلال حواره مع البرنامج الأمريكي الشهير "ستون دقيقة".

وبثت قناة سي بي إس الأمريكية، أمس الأحد، حوارًا أجراه مقدم البرنامج "سكوت بيلي" مع السيسي تم تسجيله في سبتمبر/أيلول الماضي.

أبرز ما دار في مقابلة برنامج "ستون دقيقة" مع السيسي:

المعتقلون السياسيون

بيلي: هل لديك فكرة عن عدد المعتقلين السياسيين؟

السيسي: ليس لدينا معتقلون سياسيون أو سجناء رأي، نحن نحاول الوقوف ضد المتطرفين الذين يحاولون فرض أيدلوجيتهم على الناس، وهم يخضعون لمحاكمات عادلة قد تستمر لسنوات.



بيلي: منظمة هيومان رايتس ووتش تقول إن مصر بها 60 ألف معتقل سياسي؟

السيسي: لا أعرف من أين جاءوا بهذا الرقم، ولكن إذا كانت هناك أقلية تحاول فرض تصورها، يجب أن نتدخل بغض النظر عن عددهم.



"الإخوان المسلمون"

بيلي: الإخوان هم المعارضة الرئيسية لك، هل هذا هو السبب في حظرهم؟

السيسي: لا ، لا ، لا. نحن نتعامل فقط مع المتطرفين الذين يحملون السلاح. نحن نرحب بهم للعيش بين الناس، لكن لا نريدهم أن يحملوا السلاح ويدمروا الاقتصاد المصري.



بيلي: سيدي الرئيس، تحدثت إلى عدد من مواطنيك الذين يرفضون وصفك بالرئيس، لأنهم يقولون إنك دكتاتور عسكري.

السيسي: لا أعرف من تحدثت معهم، لكن 30 مليون مصري خرجوا إلى الشوارع لرفض النظام الحاكم في ذلك الوقت. وكان لا بد من الاستجابة لإرادتهم. وتطلب استعادة الأمن مرة أخرى بعض التدابير.

بيلي (معلقا): ما يسميه السيسي تدابير لاستعادة الأمن يشمل مذبحة قتل فيها ما لا تقل عن 800 من أنصار الإخوان المسلمين في ميدان رابعة بالقاهرة، في أغسطس/آب 2013، بعد أسابيع من الاحتجاجات.

مجزرة رابعة العدوية

بيلي: تم فض اعتصام رابعة بينما كنت أنت مسؤولًا عن الأمن، هل أعطيت الأمر؟

السيسي: اسمح لي أن أطرح عليك سؤالاً. هل تتابع الوضع في مصر عن كثب؟ ومن أين تحصل على معلوماتك؟ كان هناك آلاف المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يومًا. حاولنا بكل الوسائل السلمية تفريقهم.



بيلي: هيومان رايتس ووتش أصدرت تقريرًا تقول فيه إن تم استخدام ناقلات الجند والمدرعات والجرافات والقوات البرية والقناصة، وهاجم رجال الشرطة والجيش الاعتصام، وقتل المئات بالرصاص في رؤوسهم ورقابهم، هل كان ذلك ضروريًا لاستقرار مصر؟

السيسي: هذا غير صحيح. كان هناك أفراد من الشرطة يحاولون فتح ممرات آمنة لكي يذهب الناس بأمان إلى منازلهم.



تنسيق مع إسرائيل في سيناء



بيلي: هل يمكنك القول بأن هذا هو أعمق وأقرب تعاون قمت به مع إسرائيل؟

السيسي: هذا صحيح. في بعض الأحيان يحتاج سلاح الجو إلى العبور إلى الجانب الإسرائيلي. ولهذا السبب لدينا تنسيق واسع مع الإسرائيليين.



بيلي: يقدر عدد (الإرهابيين) في سيناء بحوالي ألف، مع أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية كل عام، لماذا لم تقض عليهم؟

السيسي: ولماذا لم تقض الولايات على الإرهابيين في أفغانستان بعد 17 سنة وإنفاق تريليون دولار؟



المعتقلون السياسيون مرة أخرى

بيلي: منتقدوك يقولون إنك تعتقل عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. ومئات المتظاهرين السلميين قُتلوا في شوارع القاهرة، يقولون إن يدك ملطخة بالدماء، كيف تشرح كل هذا؟

السيسي: نحن نتعامل مع المتطرفين الذين قتلوا الناس خلال السنوات الأخيرة، ولا أستطيع أن أطلب من المصريين أن ينسوا حقوقهم، وعدد من الشرطة والمدنيين قد قتلوا.

أجواء المقابلة:

أجريت هذه المقابلة في فندق(بالاس) بمدينة نيويورك قبل بضعة أشهر.

منتجة البرنامج راتشيل مورهاوس قالت إن السلطات المصرية طلبت عدم إذاعة المقابلة بعد ساعات من تسجيلها.

مورهاوس قالت إن السفير المصري ومدير المخابرات العامة تدخلا لمنع إذاعة المقابلة.

مقدم البرنامج سكوت بيلي قال ربما فوجئ السيسي بالأسئلة، وهو ما يفسر طلب حكومته عدم بث المقابلة.

بيلي: كانت فرصة لطرح أسئلة على السيسي لا يستطيع أحد في أن يطرحها عليه في بلده مصر.

بيلي: السيسي لديه سجل مروع ضد حقوق الإنسان، قتل 800 شخص في شوارع القاهرة.

كان من المخطط أن يسافر فريق "ستون دقيقة" إلى القاهرة لاستكمال الحوار، ولكن مع إصرارهم على بث الجزء المسجل في نيويورك تم الإلغاء.