تركيا وألمانيا
الجمعة 14 يوليو 2017 21:38

برلين: تركيا تمنع نوابا ألمان من زيارة جنود في قاعدة للناتو

مقاتلة ألمانية من طراز تورنادو في قاعدة إنجرليك التركية (أرشيفية)
رويترز
قال رئيس لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني فولفجانج هلميش أن تركيا منعت زيارة لأعضاء في اللجنة من زيارة جنود ألمان في قاعدة لحلف شمال الأطلسي الناتو في مدينة قونيه.

وأضاف هلميش أن وزارة الخارجية الألمانية تلقت مذكرة شفهية بهذا الشأن وأبلغت ممثلي الأحزاب في اللجنة أن تركيا طلبت تأجيل الزيارة نظرا لحالة العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان من المفترض أن تتم الزيارة يوم الاثنين المقبل.

وتتمركز قوة ألمانية يتراوح عددها ما بين 20 إلى 30 جنديا في القاعدة يشاركون في عمليات طائرات "أواكس" التابعة للناتو في إطار الحرب على تنظيم الدولة.

وكانت تركيا قد وعدت بالأساس بالسماح للنواب  الألمان بزيارة جنود بلادهم في قاعدة الناتو في قونيه.

وقررت الحكومة الألمانية كانت قررت سحب 260 جنديا ألمانيا من قاعدة الناتو في مدينة انجرليك التركية بالإضافة إلى طائرات استطلاع ألمانية بعد أن حظرت السلطات التركية زيارة الجنود الألمان العاملين في القاعدة.

وبدأت ألمانيا في سحب جنودها وطائراتها في يونيو/ حزيران الماضي إلى الأردن.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
تركيا
ألمانيا
قوات عسكرية
ناتو

اقرأ أيضا

Thumbnail
ضحايا أم مذنبون ؟
Thumbnail
ماتيس: أمريكا لا يمكنها تأكيد مقتل أبو بكر البغدادي

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  4. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  5. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب