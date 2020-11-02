برلين تحقق مع سوري ظهر وهو يجلد شخصًا يلبس قناع ماكرون (فيديو)

أعلنت شرطة برلين أنها تحقق في شأن مدون "يوتيوب" نشر تسجيل فيديو يظهره متجولا في شوارع العاصمة الألمانية بزي عربي وهو يجر ويجلد شخصا غطى وجهه بصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أثار الرئيس الفرنسي موجة سخط في أوساط المسلمين في بلدان عدة إثر تصريحات دافع فيها عن الحق في نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للنبي محمد باسم حرية التعبير، عقب قطع رأس المدرّس الفرنسي صامويل باتي منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي على يد مهاجر شيشاني الأصل إثر عرضه على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.

شرطة برلين تحقق في مقطع "يوتيوب" يظهر رجلا يجرّ شخصا متنكرا بزي ماكرون

وأوضحت شرطة العاصمة الألمانية عبر تويتر أن المدون ارتدى زيا عربيا تقليديا "وجرّ وراءه بحبل أحد معارفه بعدما وضع له شعرا مستعارا وقناعا بوجه ماكرون، في حي نيوكولن ثم وجه له إهانات وادعى توجيه ضربات له".

وفي تسجيل مصوّر نشر، السبت، على الشبكة الاجتماعية، يظهر شابا يرتدي زيا عربيا تقليديا أبيض مع كوفية حمراء وبيضاء على الرأس، وهو يجر شخصا آخر في الشارع يرتدي زيا أسود مع شعر أشعر مستعار وقناع على شكل وجه إيمانويل ماكرون.

ويجر صاحب المقطع الرجل وراءه كالعبد في شارع مكتظ بالمارة في جنوب برلين حيث يعمد إلى جلده بين الحين والآخر.

ويتبع بضعة شبان هذه المسيرة في الحي الذي يضم عددا كبيرا من المهاجرين العرب.

ويبلغ المدون صاحب الفيديو حوالى عشرين عاما، وقد عرّفت عنه صحيفة "تاغشبيغل" الألمانية على أنه السوري فايز كنفش المقيم منذ سنوات في برلين.

وينشر المدوّن عبر قناته على "يوتيوب" عشرات الفيديوهات ذات الطابع الترفيهي.

وقد شهدت بلدان إسلامية في الأيام الأخيرة تظاهرات مناهضة لفرنسا بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون في شأن حرية نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد.

وفي ألمانيا حيث أبدت المستشارة أنغيلا ميركل تأييدها للرئيس الفرنسي، تجمع عدد قليل من المتظاهرين المناوئين لماكرون، الخميس والجمعة في برلين، خصوصا أمام بوابة براندنبورغ حيث مقر السفارة الفرنسية، مطلقين هتافات مناوئة لفرنسا ورئيسها.