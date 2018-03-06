مصر
الثلاثاء 6 مارس 2018 18:42

برلمان مصر يقر عقوبة الإعدام لحائزي المتفجرات لأغراض "إرهابية"

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
غيتي-أرشيف
وافق مجلس النواب المصري (الثلاثاء) على تعديل قانون يشدد عقوبة حيازة المتفجرات لأغراض إرهابية لتصل إلى الإعدام.

وقالت مصادر في البرلمان إن المجلس وافق بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين على تعديل إحدى مواد قانون العقوبات المعمول به منذ عام 1937.

ونص التعديل على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

وتضمن التعديل معاقبة "كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها" بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويشمل أيضا معاقبة كل من علم بارتكاب أي من الجرائم السابقة ولم يبلغ السلطات بالسجن.

وتشن قوات الجيش والشرطة عملية منذ نحو ثلاثة أسابيع في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء ضد مسلحين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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مصر
مجلس النواب المصري
قانون العقوبات المصري
عقوبة الإعدام
حيازة متفجرات
سيناء المصرية
صنع المفرقعات
تنظيم الدولة الإسلامية
ولاية سيناء

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