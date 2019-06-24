برلمان الكويت يطالب بمقاطعة مؤتمر المنامة ورفض التطبيع مع إسرائيل

دعا مجلس الأمة الكويتي إلى مقاطعة أعمال مؤتمر المنامة التي دعت لها الولايات المتحدة كتمهيد لصفقة القرن ضمن خطتها للسلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وقال النواب في بيان طارئ تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة المجلس الخاصة اليوم الاثنين "ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع".

أبرز ما ورد في البيان:

نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة".

الكويت كانت تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني مبينين أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية.

ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال واضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته.

الموقف الشعبي الكويتي الذي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارا وتكرارا عن الرفض "القاطع" لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وزير الخارجية: متمسكون بالثوابت

من جهته أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.

أبرز تصريحات الصباح أمام مجلس الأمة:

الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان "وتؤكد تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية.

نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبلون به.

أعرب عن أمله أن يقوم المسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية المعنيين بإيجاد حل للقضية الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار الركائز الأساسية في قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن وخطة السلام العربية.

أرجو عدم التشكيك بمواقفنا.. الحكومة لن تقبل بأي تشكيك.

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي

مؤتمر المنامة:

مؤتمر المنامة مزمع عقده يومي 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري بمشاركة إسرائيلية.

يعقد المؤتمر في 25 يونيو/حزيران الجاري ويتوقع أن يشهد الكشف عن تفاصيل الجزء الاقتصادي من خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أنه يجب عليها أولا الحصول على مزيد من التأكيدات من الدول العربية والإسلامية التي ستحضر المؤتمر، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

مؤتمر البحرين وفق الخطة الأمريكية يبحث تنمية الاقتصاد الفلسطيني من أجل تقييم خطة "السلام من أجل الازدهار" المقترحة البالغ حجمها 50 مليار دولار.

صفقة القرن: