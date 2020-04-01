فيروس كورونا
الأربعاء 1 أبريل 2020 12:01

برلماني جزائري يعود لمهنة الطب لمساعدة زملائه في مواجهة كورونا

البرلماني الجزائري د. تواقين عبد الحميد
مواقع التواصل
قرر برلماني جزائري العودة إلى مهنته الأصلية وهي الطب، لمساعدة زملائه في الميدان للتصدي لوباء كورونا المستجد كوفيد 19.

ودعا النائب البرلماني د. تواقين عبد الحميد، جميع الأطباء النواب الالتحاق بالمستشفيات للمساعدة في تخطي هذه الجائحة بالإضافة إلى مهامهم النيابية.

وتدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطوة البرلماني الذي ينتمي لحركة البناء، بكثير من الاستحسان خاصة مع دعوته دعا كل النواب المنتمين لسلك الطب إلى التطوع والمساعدة.

وقالت اللجنة المشتركة لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، إن حصيلة إصابات كورونا، حتى أمس الثلاثاء، 716 حالة مؤكدة موزعة على 39 ولاية.

وذكرت وزارة الصحة، المواطنين بضرورة احترام توصيات وقواعد الوقاية الواجب اتخاذها واحترام قواعد الحجر الصحي والالتزام به.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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كورونا
الجزائر

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