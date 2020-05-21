فيروس كورونا
الخميس 21 مايو 2020 11:39

برلمانية مصرية: أصبت بكورونا بعد مخالطتي قيادات وزارة الصحة (فيديو)

عضو مجلس النواب المصري, شيرين فراج
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رجحت البرلمانية المصرية شيرين فراج، أن تكون أصيبت بفيروس كورونا خلال اجتماع مع قيادات وزارة الصحة.

واتهمت النائبة قيادات الوزارة بعدم الالتزام بإجراءات الوقاية خلال الاجتماع، وقالت خلال تصريحات متلفزة أمس "كنا في اجتماع للجنة الموازنة والصحة، يحضره قيادات وزارة الصحة، تم نقله إلى مكان ضيق بمجلس النواب، وللأسف قيادات الوزارة لم يرتدوا كمامات وكانوا غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية اللازمة، وأنا متأكدة أني أصبت من أحدهم".

وتابعت "حضرت الاجتماع وأنا أعلم أن هناك مصابين، وهناك الكثير من الإصابات في ديوان الصحة وللأسف مساعدو وزيرة الصحة ومكتب الوزيرة لم يكونوا مرتدين كمامات. كان من المفترض أن تؤخذ الاحتياطات الواجبة لتفادي انتشار العدوى".

وعن حالتها الصحية، قالت النائبة إنها خرجت من العزل هي وأولادها، وعن المرض قالت "صعب وغريب وعجيب، أنا ملتزمة بالإجراءات الصحية، وكنت أحافظ على ارتداء الكمامة لذلك لم أنقل العدوى منى لزملائي في مجلس النواب، بعكس ما حدث معي".

ولفتت إلى أن المرض سريع الانتشار بطريقة غير عادية، مناشدة المواطنين بالحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة لمواجهة كورونا.

يأتي ذلك، بينما نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، ما تردد بشأن الاشتباه في إصابة الوزيرة هالة زايد بفيروس كورونا المستجد وعزلها في منزلها.

وقال المتحدث إن "وزيرة الصحة تمارس عملها حتى اللحظة، في إطار المتابعات المختلفة، ولا صحة لما يتم تداوله"، وفق وسائل إعلام مصرية.

وكانت انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مساء أمس شائعات تفيد بعزل وزيرة الصحة في منزلها لاشتباه إصابتها بفيروس كورونا.

والأربعاء، وسعت الوزيرة نطاق فحوص كورونا، الأربعاء، معلنة أن جميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في مصر ستتيح الفحص للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

وسيُطلب من الذين يعانون من أعراض طفيفة العودة إلى المنزل وانتظار نتائج الفحص والالتزام بالحجر المنزلي، في حين سيتم إخضاع ذوي الأعراض المتوسطة للحجر في نزل الشباب، بينما سيتم حجز من يعانون من أعراض خطيرة في المستشفى.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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