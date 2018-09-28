الدوري الإيطالي لكرة القدم
الجمعة 28 سبتمبر 2018 16:48

برلسكوني يعود إلى كرة القدم

استحوذ برلسكوني على نادي ميلان طوال حوالي 30 عاما قبل أن يبيع النادي إلى مجموعة صينية
غيتي
عاد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني إلى عالم كرة القدم من جديد وذلك بعد أكثر من عام بقليل من بيع نادي ميلان.
تفاصيل الصفقة
  • اشترى برلسكوني نادي مونزا الذي يتنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.
  • أعلنت شركة "فينينفيست" القابضة التي يمتلكها برلسكوني، شراء النادي اليوم الجمعة في صفقة قيمتها ثلاثة ملايين يورو (3.5 مليون دولار).
  • سيتولى أدريانو غالياني، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي ميلان لفترة طويلة، مسؤولية إدارة ناي مونزا الذي لم يسبق له الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
تاريخ حافل
  • استحوذ برلسكوني على نادي ميلان طوال حوالي 30 عاما قبل أن يبيع النادي المتوج بطلا لأوربا سبع مرات، إلى مجموعة استثمارية صينية عام 2017، وبعدها استحوذ صندوق "إيليوت مانيدجمنت" الأمريكي على النادي في وقت سابق من العام الجاري.
المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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برلسكوني
الدوري الإيطالي لكرة القدم
ميلان
مونزا

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