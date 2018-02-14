إيطاليا
الأربعاء 14 فبراير 2018 18:18

برلسكوني: أنا مثل النبيذ كلما كبرت أصبحت أفضل

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني
الجزيرة
تحدث رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني مازحا بشأن تقدم عمره اليوم الأربعاء، قائلا إن أعوامه الـ81 جعلته أفضل مثل زجاجة النبيذ القديمة.

وقال برلسكوني في خطاب انتخابي لرابطة كولديريتي الإيطالية للزراعة "أنا مثل النبيذ الجيد، كلما كبرت أصبحت أفضل والآن أنا في حال ممتازة".

ويتمتع برلسكوني، الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، بعودة سياسية جيدة، بعدما نجا من إدانة بالتهرب الضريبي والخروج من البرلمان وعملية قلب مفتوح.

ويتقدم الائتلاف المحافظ الذي يقوده برلسكوني في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المقررة في الرابع من مارس/ آذار المقبل، ولكن لا يمكن لبرلسكوني نفسه الترشح بسبب سجله الجنائي. 

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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