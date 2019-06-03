برغم تصريحه السابق: السيسي ينفي حديثه عن صفقة القرن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن بلاده لن تقبل أي شيء لا يرضى عنه الفلسطينيون وذلك في تعليقات له بشأن خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط والتي لم تُعلن بعد.

وخلال كلمته التي ألقاها خلال حفل إفطار "الأسرة المصرية" الذي نظمته مؤسسة الرئاسة بأحد فنادق القاهرة، نفى السيسي على ما يبدو إشارات بأن مصر قد تقدم تنازلات في إطار الخطة الأمريكية للسلام أو ما تعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن". السيسي ينفي تقديم تنازلات في إطار الخطة الأمريكية للسلام "بتسألوا إيه الحكاية. والسيسي ناوي علي ايه وهيدي (سيعطي) حاجة لحد، محدش (لا أحد) يقدر يعمل حاجة غير بيكم، هل تتصوروا إني ممكن أفرط مثلاً ؟ طيب ليه؟".

وجه الرئيس المصري حديثه لأهالي سيناء الذين شاركوا في حفل الإفطار قائلا "هتسيبوا (ستتركون) حاجة لحد؟".

"المصريين هم اللي (الذين) صبروا مش الحكومة" ، مؤكدا أن الأمور "زي الفل الحمد لله" ، مشيرا إلى أن الدول لا تتقدم إلا بشعوبها.

"إحنا (نحن) مخلصين وشرفاء وربنا يجعلنا كده على طول (دائما).. وإنتوا يامصريين محدش يقدر يعمل حاجة إلا بيكم ومحدش يفرق بينا وبين بعض". خلفيات: السيسي كان قد قال للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في لقاء معه في أبريل/نيسان 2017: ستجدني وبقوة، داعماً وبشدة كل الجهود التي ستُبذل من أجل حل لقضية القرن، في صفقة القرن، وأنا متأكد أن فخامة الرئيس ترمب سينجزها". أول مايو/أيار الماضي نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما قالت إنها نص وثيقة متداولة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، حول عناصر خطة "صفقة القرن" الأمريكية للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

تقول الخطة إنه سيتم توقيع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل، منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة حماس، وسيتم إنشاء دولة فلسطينية تسمى "فلسطين الجديدة"، في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة، باستثناء المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالضفة.

حسب الخطة التي كشفتها الصحيفة ستقوم مصر بتأجير أراض جديدة لفلسطين لغرض إنشاء مطار ولإنشاء المصانع والتجارة والزراعة، دون السماح بالسكن فيها، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين من خلال وساطة الدول الداعمة.

مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أكد أكثر من مرة على أن شبه جزيرة سيناء المصرية، ليست جزءًا من الخطة الأمريكية للسلام.

من المقرر أن تعلن واشنطن، عقب شهر رمضان الحالي، تفاصيل خطتها المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".