برشلونة
الجمعة 16 يونيو 2017 10:17

برشلونة يقرر الاستغناء عن 8 لاعبين

الفيردي المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني
الجزيرة
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء الخميس، أن فالفيردي المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم استقر على الاستغناء عن ثمانية لاعبين.

وأوضحت الصحيفة، أن فالفيردي قرر الاستغناء عن التركي أرضا طوران، والإسباني الجنسية ذي الأصول المغربية منير الحدادي، والفرنسي جيرمي ماثيو والبلجيكي توماس فيرمايلين  وسيرجي سامبر وكريستيان تيو والحارس جوردي ماسيب.

وأكدت أن برشلونة فتح الباب على مصراعيه أمام اللاعبين الثمانية للبحث عن أندية أخرى يحترفون ضمن صفوفها بداية من الموسم الكروي.

ويسعى فالفيردي المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني لإجراء عملية إحلال وتجديد استعدادًا للموسم الجديد 2017-2018.

المصدر
الأناضول
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الدوري الأسباني
دوغلاس كوستا

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