كرة القدم الأوربية
الجمعة 25 أغسطس 2017 19:15

برشلونة يعلن ضم ديمبلي مقابل 105 ملايين يورو

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه أكمل إجراءات ضم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب بروسيا دورتموند الالماني في عقد يمتد لخمس سنوات مقابل 105 ملايين يورو، أي نحو 124 مليون دولار.

وسجل ديمبلي 10 اهداف وأرسل 21 تمريرة مؤثرة في كافة البطولات ليساعد دورتموند على إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث في الدوري الالماني، كما فاز الفريق ايضا بلقب كأس ألمانيا.

وأوضح دورتموند أن المكافآت التي سيجنيها من انتقال ديمبلي، 20 عاما، تصل إلى 42 مليون يورو ليصبح إجمالي المبلغ 147 مليون يورو، ما يجعله ثاني أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم بعد صفقة البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو مطلع أغسطس/ آب.

وسيصل ديمبلي، الذي انتقل العام الماضي من رين الفرنسي إلى دورتموند مقابل 15 مليون يورو فقط، الأحد إلى برشلونة من أجل الفحص الطبي وتوقيع العقود قبل تقديمه رسميا في استاد نوكامب (الإثنين).

ويضمن العقد شرطا جزائيا بقيمة 400 مليون يورو.

وعاقب دورتموند مهاجمه الفرنسي بعد رفضة المشاركة في تدريبات الفريق بهدف الضغط على النادي الألماني لتسريع انتقاله، ولم يشارك في المباراة الأولى لفريقه في الموسم الجديد والتي فاز فيها على مضيفه فولفسبورغ 3- صفر.

كما استبعد مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان لاعب الوسط المهاجم، الذي خاض 7 مباريات مع المنتخب، من التشكيلة التي ستواجه هولندا ولوكسمبورغ في تصفيات مونديال 2018 في روسيا، قائلا إن اللاعب لا يتمرن وبالتالي لا يمكنه اللعب.

المصدر
وكالات
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برشلونة الإسباني
بروسيا دورتموند
عثمان ديمبلي
نيمار

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