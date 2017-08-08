الثلاثاء 8 أغسطس 2017 18:41
برشلونة يعرض 100 مليون يورو لشراء كوتينيو
واصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه لضم لاعب الوسط البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو من صفوف ليفربول الإنجليزي.
ووفقا لصحيفة "ماركا" اليوم الثلاثاء فإن كوتينيو يبدو متحمسا لإتمام الصفقة في الوقت الذي يتواجد فيه مسئولو برشلونة في لندن للتفاوض بشأنها.
العائق الحقيقي الذي يقف أمام إتمام الصفقة هو الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول والذي يعارض بشدة رحيل اللاعب.
ولكن برشلونة يبدو واثقا في قدرته على الظفر بالصفقة، حيث أشارت ماركا إلى أنه عرض 100 مليون يورو على ليفربول لترك اللاعب.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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