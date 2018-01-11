كرة القدم الإسبانية
الخميس 11 يناير 2018 18:46

برشلونة يضم مدافعا من بالميراس البرازيلي مقابل 14 مليون دولار

برشلونة يضم يري مدافع بالميراس البرازيلي مقابل 14 مليون دولار
برشلونة يضم يري مدافع بالميراس البرازيلي مقابل 14 مليون دولار
غيتي
أعلن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه ضم يري مينا قلب دفاع بالميراس البرازيلي لمدة خمسة أعوام ونصف مقابل 11.8 مليون يورو (14 مليون دولار).

وشارك اللاعب الدولي الكولومبي مع بالميراس في 33 مباراة في آخر موسمين وساعده في إحراز لقب الدوري المحلي في 2016 كما فاز أيضا بكأس  سودامريكانا مع فريقه الكولومبي السابق سانتا في.

ويتوقع أن يعزز اللاعب البالغ من العمر 23 عاما دفاع برشلونة مع حديث وسائل إعلام إسبانية عن قرب مغادرة خافيير ماسكيرانو إلى هيبي الصيني.

ويتضمن العقد شرطا جزائيا بقيمة 100 مليون يورو.

المصدر
رويترز
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برشلونة الإسباني
بالميراس البرازيلي
كولومبيا
يري مينا

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