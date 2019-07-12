الجمعة 12 يوليو 2019 19:38
برشلونة يضم غريزمان من أتليتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو
أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في بيان الجمعة أنه ضم أنطوان غريزمان الفائز بكأس العالم مع فرنسا من أتليتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو (135 مليون دولار).
التفاصيل
- مدة العقد خمس سنوات.
- رفض غريزمان (28 عاما) مهاجم منتخب فرنسا الانتقال لبرشلونة العام الماضي ووقع على عقد جديد مع أتليتيكو لكنه أعلن في مايو/أيار الماضي إنه سيرحل عن الفريق المنتمي للعاصمة الإسبانية والذي أمضى فيه خمسة مواسم منذ انضمامه إليه قادما من ريال سوسيداد في 2014.
- برشلونة في بيان: دفع برشلونة مبلغ 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لإنهاء ارتباط أنطوان غريزمان بأتليتيكو مدريد.
- برشلونة: سيوقع اللاعب على عقد مع ناديه الجديد لمدة خمسة مواسم مقبلة حتى 30 من يونيو/حزيران 2024 على أن يتضمن عقده شرطا جزائيا بقيمة 800 مليون يورو.
- أنهى ضم برشلونة لغريزمان حالة المطاردة التي دامت طويلا لضم اللاعب الذي مثلت مسألة انضمامه أكثر سر مذاع في كرة القدم الإسبانية حيث يحاول الفريق الكتالوني ضمه لكامب نو منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
- اشتهر غريزمان برفضه لعرض برشلونة في السابق وذلك عبر فيلم وثائقي حمل اسم "القرار" وهو ما أثار توترات بين اللاعب وبرشلونة للعديد من الأسباب بينها أن الشركة التي انتجت الفيلم تعود ملكيتها لجيرار بيكي مدافع برشلونة.
- وقع اللاعب على عقد جديد مع أتليتيكو حتى 2023 تضمن شرطا جزائيا بمبلغ 200 مليون يورو والذي تراجع إلى 120 مليون في أول يوليو/تموز الجاري.
- سجل المهاجم الفرنسي 133 هدفا في كافة المسابقات مع أتليتيكو وسيضيف انضمامه المزيد من القوة لهجوم برشلونة الذي يضم بالفعل ليونيل ميسي ولويس سواريز.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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