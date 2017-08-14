سوق انتقالات اللاعبين
الاثنين 14 أغسطس 2017 20:57

برشلونة يضم البرازيلي باولينيو رسميا

أكد نادي برشلونة الإسباني الاثنين تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي باولينيو"29 عاما" بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المدرجة في تعاقد الأخير

 مع ناديه الصيني جوانقشو ايفرجراند والبالغة 40 مليون يورو (47 مليون و200 ألف دولار).

وقال برشلونة في بيان له: "اللاعب سيوقع على عقود انضمامه للنادي الكتالوني خلال المواسم الأربع المقبلة، الشرط الجزائي في عقد اللاعب تحدد بقيمة 120 مليون يورو".      

ويعتبر باولينيو، الذي سوف يتم تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور يوم الخميس المقبل في ملعب "كامب نو"، معقل برشلونة، ثالث الصفقات التي يبرمها النادي الإسباني في الموسم الجديد، بعد ضمه للظهير البرتغالي سيميدو والمهاجم الإسباني جيرارد دوليفيو.

وعلى جانب أخر، أكدت الصحافة الإسبانية أن برشلونة في طريقه لإبرام صفقتين جديدتين بالتعاقد مع الفرنسي عثماني ديمبلي من بروسيا دورتموند والبرازيلي كوتينيو من ليفربول.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
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برشلونة
باولينيو
انتقالات

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