برشلونة
الأربعاء 2 أغسطس 2017 12:31

برشلونة: نيمار يبلغ زملاءه بأنه سيترك النادي

البرازيلي نيمار دا سيلفا
الجزيرة
جاء في تغريدة لنادي برشلونة على موقع ( تويتر ) الأربعاء إن لاعبه نيمار سيغادر النادي دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وقال نادي برشلونة ، وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في تغريدة على موقع تويتر مقصورة على الصحافة الأربعاء إن لاعبه نيمار سيغادر النادي ، دون  الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأكدت متحدثة باسم النادي محتويات التغريدة ( لرويترز) .

وفي وقت سابق ذكر راديو كاتلونيا أن المهاجم البرازيلي أبلغ زملاءه بأنه سينتقل إلى باريس سان جيرمان. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
نيمار
برشلونة
باريس سان جبرمان
انتقال
ترك

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: قبائل هندية تعالج أطفالها بأسياخ حديد ساخنة لاعتقادها أنها "مباركة"
Thumbnail
شاهد: تايوان تحول مترو أنفاق لمسابح وملاعب رياضية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا