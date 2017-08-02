الأربعاء 2 أغسطس 2017 12:31
برشلونة: نيمار يبلغ زملاءه بأنه سيترك النادي
جاء في تغريدة لنادي برشلونة على موقع ( تويتر ) الأربعاء إن لاعبه نيمار سيغادر النادي دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.
وقال نادي برشلونة ، وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في تغريدة على موقع تويتر مقصورة على الصحافة الأربعاء إن لاعبه نيمار سيغادر النادي ، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وأكدت متحدثة باسم النادي محتويات التغريدة ( لرويترز) .
وفي وقت سابق ذكر راديو كاتلونيا أن المهاجم البرازيلي أبلغ زملاءه بأنه سينتقل إلى باريس سان جيرمان.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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