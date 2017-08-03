برشلونة
الخميس 3 أغسطس 2017 21:06

برشلونة: تسلمنا 222 مليون يورو من ممثلي نيمار لفسخ عقده

نيمار
نيمار
أرشيف
أعلن برشلونة المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أنه تسلّم 222 مليون يورو (263 مليون دولار) من ممثلي لاعبه البرازيلي نيمار تمهيدا لفسخ التعاقد بين الطرفين اليوم الخميس.

وقال برشلونة في بيان بموقعه على الإنترنت "سيرسل النادي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفاصيل هذا الإجراء حتى يكون بوسعه تحديد المسؤوليات القانونية التي قد تنشأ من هذا الأمر".

وكان نيمار تقدم بطلب للرحيل عن برشلونة ويبدو على أعتاب الانتقال إلى باريس سان جيرمان في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم وتحدثت تقارير فرنسية عن توقيعه عقدا لخمس سنوات مع النادي الفرنسي.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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نيمار
برشلونة
انتقال
باريس سان جيرمان

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