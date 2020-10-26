الدوري الروماني
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 00:00

برأسية متقنة.. حارس مرمى يسجل هدف التعادل لفريقه في آخر ثواني المباراة (فيديو)

حارس مرمى نادي "سبورتيف هونيدوارا" تمكن من إحراز هدف التعادل لفريقه في الثواني الأخيرة
مواقع التواصل
تمكن حارس مرمى نادي "سبورتيف هونيدوارا" الروماني من إحراز هدف التعادل لفريقه في الثواني الأخيرة من عمر المباراة برأسية محكمة سكنت شباك نادي "سي إس إو كيوجير".

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس السبت، لحظة تواجد حارس مرمى هونيدوارا داخل منطقة جزاء الفريق الخصم، والكرة ما زالت بين أقدام زملائه يتبادلونها كما يبدو بعدما عادت إليهم من ركلة ركنية مبعدة من دفاع كيوجير.

حارس مرمى نادي "سبورتيف هونيدوارا" تمكن من إحراز هدف التعادل لفريقه في الثواني الأخيرة

وكان فريق هونيدوارا متأخرا في النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين حتى الدقيقة الـ 98، ليستقبل الحارس "فلورين رات" كرة عرضية، ارتقى لها وسددها برأسه معلنا عن هدف التعادل لفريقه، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بثواني.

وقبل الهدف القاتل بدقائق تلقى الحارس "رات" الهدف الثالث في شباكه من ركلة جزاء لنادي كيوجير في الدقيقة 89 من عمر المباراة، إلا أنه تكفل بعودة فريقه إلى اللقاء وتحقيق التعادل.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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