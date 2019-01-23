الأربعاء 23 يناير 2019 11:04
بذريعة التصعيد.. إسرائيل تمنع وصول منحة مالية قطرية إلى غزة
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز أمس الثلاثاء إلى الجهات المختصة بإلغاء نقل دفعة الأموال القطرية إلى غزة المقررة اليوم الأربعاء.
التفاصيل
- قرار نتنياهو في أعقاب مشاورات مع رؤساء الأجهزة الأمنية حول التصعيد الأخير في غزة، بحسب الهيئة.
- سبق أن منعت إسرائيل دخول المنحة القطرية لموظفي الخدمة المدنية في غزة، الشهر الجاري أيضا بسبب الاشتباكات على الحدود، قبل أن يتم رفع المنع الأحد الماضي.
- في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سمحت إسرائيل بالبدء في ضخ أموال على دفعات بقيمة 90 مليون دولار على مدار 6 أشهر لسداد رواتب الموظفين وتكلفة الوقود.
- لم يصدر أي تعليق فوري من حماس على قرار نتنياهو بتعليق الدفعة الثالثة للمنحة القطرية لقطاع غزة.
- استشهد في وقت سابق الثلاثاء فلسطيني وأصيب اثنان آخران في قطاع غزة جراء هجوم مدفعي للجيش الإسرائيلي.
- قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف موقع رصد تابع لحماس إثر إصابة ضابط بجروح طفيفة خلال أعمال شغب عنيفة في قطاع غزة شملت إلقاء الحجارة باتجاه قوات الجيش.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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