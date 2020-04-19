بدعوى مهاجمة الحكومة: كويتيون يطالبون بطرد مصرية (فيديو)
ونشرت منصات كويتية مقاطع فيديو للإعلامية سارة شلبي وهي تتحدث في فيديوهات عدّة عن أوضاع المقيمين المصريين، وقالت "الناس واقفين في صحراء في كبد، وضموا لهم الجالية البنغالية وهذه مأساة".
وارتأى مغردون في حديثها إساءة لجهود الحكومة الكويتية المساندة للجميع في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وطالبوا بترحيلها وإبعادها عبر وسم "#ابعاد_سارة_شلبي".
April 18, 2020
#ابعاد_ساره_شلبي— مشبش (@Loord_77) April 18, 2020
شيء محزن أن الحكومه المصريه تتخلا عن ابناءها في مثل هذه الظروف ولكن الانسانيه في الكويت تقدم لهم مسكن و مأكل وخدمات طبيه بالمجان اعيد واكرر " بالمجان" وأيضا بين قوسين (بالمجان) .#الحمدالله_على_نعمة_الكويت
للأمانه كلامها ما فيه خطأ الهاشتاق مو بمحله ❌❌ #ابعاد_ساره_شلبي pic.twitter.com/nHjArhOyWl— shahad ⚓️ (@ikarusya_90) April 18, 2020
#ابعاد_ساره_شلبي— Terki ellenzi (@expreso_q8) April 18, 2020
تهرب من عملك وتشتغل بدون اقامه سنوات بدون رسوم ثم الدوله تسقط المخالفات وتسفرك بلاش لبلدك لكنها ترفض استقبالك ثم يعمل مركز ايواء تكلف اموال لتاكل وتسكن في حين يجب ان تكون ببلدك منذ سنوات
وتاتي الاخت تعترض عاوزه اكثر هل وصلنا ان الامر اصبح بيدهم وغير هذا يعتبر غلط
جمع تبرعات بدون اذن + تحريض المصريين بالكويت + اذاعه اخبار كاذبه بوجود كرونا بين المصريين المخالفين في كبد#ابعاد_ساره_شلبي pic.twitter.com/AZ5VeQ2s3C— خالد المطيري 🌹 🌹 (@twabon) April 18, 2020
في حين، قال ناشطون إن الإعلامية المصرية لم تتعمد الإساءة لدولة الكويت واعترفت بجهودها وحقها في التعامل مع العمالة على أراضيها وناشدت السفارة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة المصريين.
#ابعاد_ساره_شلبي— محمودابوعبيد (@bDao9eJi14Of5TL) April 18, 2020
قبل ما تكون سبب بقطع الارزاق
شاهد الفيديو كامل احنا متابعينها علي الفيس بوك من زمان ويشهد الله انها لم تسئ دولة الكويت ابدا ولاكن اصحاب الفتنة يقصو الجانب اللي عايزينه pic.twitter.com/4eJkvHkaQb
لماذا #ابعاد_ساره_شلبي ؟— ناصر التميمي (@na9r_altamimi) April 18, 2020
انا شفت كلامها بالعكس كانت تشيد بالجانب الكويتي وكلامها بالفيديو اللي منتشر لها كانت تنادي وتلوم الجانب المصري بالتخلي عن ابناء بلدهم ونقض الاتفاق اللي كان بين وزارات الخارجية للطرفين وتطالبهم بفتح الطيران.
وهذه اجزاء من الفيديو الذي لم يظهر لي الهاشتاق. pic.twitter.com/z99rHlGsB6
كلامها لا يستحق الابعاد اذا كان هناك أبعاد لها خارج الكويت قالت رأيها بكل شفافية وصراحه ولا غلطتت بشي #ابعاد_ساره_شلبي— ⭐️ (@ali48570659) April 19, 2020
ليش مجتمعنا ما يتقبل اي مقيم يقول رايه؟— عبدالله الدرباس الزعابي (@aa_alzaabi) April 19, 2020
يعني لما مقيم يمدح الكويت تقعدون تحطون الفيديو بكل مكان بس ينتقد او يتحلطم على طول تبونه يتعاقب!
شنو قيمة المدح لما تسلب الانسان مساحته في الانتقاد؟#ابعاد_ساره_شلبي https://t.co/ZHc2f8wllc