فيروس كورونا
الأحد 19 أبريل 2020 18:30

بدعوى مهاجمة الحكومة: كويتيون يطالبون بطرد مصرية (فيديو)

المصريون العالقون في الكويت ينتظرون استجابة القاهرة وإعادتهم لبلدهم
المصريون العالقون في الكويت ينتظرون استجابة القاهرة وإعادتهم لبلدهم
الجزيرة
أثار حديث إعلامية مصرية مقيمة في الكويت عن أوضاع العمالة المصرية جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب مغردون كويتيون بإبعادها عن البلاد.

ونشرت منصات كويتية مقاطع فيديو للإعلامية سارة شلبي وهي تتحدث في فيديوهات عدّة عن أوضاع المقيمين المصريين، وقالت "الناس واقفين في صحراء في كبد، وضموا لهم الجالية البنغالية وهذه مأساة".

وارتأى مغردون في حديثها إساءة لجهود الحكومة الكويتية المساندة للجميع في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وطالبوا بترحيلها وإبعادها عبر وسم "#ابعاد_سارة_شلبي".

في حين، قال ناشطون إن الإعلامية المصرية لم تتعمد الإساءة لدولة الكويت واعترفت بجهودها وحقها في التعامل مع العمالة على أراضيها وناشدت السفارة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة المصريين.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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