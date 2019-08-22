الخميس 22 أغسطس 2019 20:32
بدعم روسي.. النظام السوري يسيطر على خان شيخون في إدلب
سيطرت قوات النظام السوري، الخميس، بدعم من الطيران الروسي على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، رغم وقوع المدينة ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.
التفاصيل:
- ساعد قوات النظام في سيطرته على المدينة قوات خاصة روسية وميلشيات إيرانية.
- تمكنت هذه القوات خلال اليومين الماضيين من السيطرة على حاجز الفقير، والنمر غرب المدينة لتحاصرها قبل أن تدخلها اليوم.
- القوات المهاجمة سيطرت يوم الثلاثاء على قرية ترعي وتلتها، شمال شرق خان شيخون وأحكمت الحصار على المدينة ذات الموقع الاستراتيجي.
- بالسيطرة على مدينة خان شيخون، تقع مدينتي مورك وكفرزيتا بريف حماه الشمالي جنوبي المدينة، في نطاق حصار قوات النظام وحلفائه.
#خان_شيخون جندي روسي pic.twitter.com/lc1dvOXSdF— Em Hassan Karaki zainab harb (@EmKaraki) August 22, 2019
فرار المدنيين
- نقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية أن 112 ألف مدني فروا من المدينة جراء القصف.
- تقع "خان شيخون" ضمن منطقة حفض التصعيد التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانة.
- أحصت الأمم المتحدة فرار أكثر من 400 ألف شخص من منطقة جنوب إدلب وشمال حماة باتجاه مناطق أكثر أمناً بالقرب من الحدود التركية.
- وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن المنطقة حالياً شبه خالية من السكان، مع فرار الجزء الأكبر من أهالي ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.
خلفيات:
- استهدف النظام السوري في 4 أبريل/نيسان 2017 خان شيخون بالأسلحة الكيماوية ما أسفر عن مقتل 100 مدني على الأقل.
- أعلن النظام السوري، استئناف عملياته العسكرية في المنطقة، رغم إعلانه الالتزام بوقف إطلاق النار خلال مباحثات أستانة التي جرت مطلع الشهر الجاري.
- في مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
- إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات