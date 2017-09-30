النمسا
السبت 30 سبتمبر 2017 22:50

بدء تنفيذ قانون حظر تغطية الوجه في النمسا

دخل حظر ارتداء النقاب في بلجيكا حيّز التنفيذ عام 2011
يدخل قانون حظر تغطيه الوجه بالأماكن العامة في النمسا، حيز التنفيذ، الأحد، حسبما ذكرته وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية .

ويحظر القانون ارتداء أي أقنعة تغطي الوجه في الأماكن العامة، سواء كانت النقاب الإسلامي، أو أقنعة الاحتفالات والتزلج، أو تلك الخاصة بالمستشفيات.

القانون الذي يعرف شعبيًا باسم "قانون حظر النقاب" يفرض غرامة مالية قدرها نحو 180 دولار أمريكي، على المخالفين.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وافق البرلمان النمساوي على القانون، بعد إجراءات مماثلة في بلدان أوروبية أخرى، كان أولها فرنسا التي أقرت الحظر في 2011.

وقبيل بدء تنفيذ القرار، دعت سفارة الرياض في فيينا، السبت الماضي، مواطنيها المقيمين والراغبين في زيارة النمسا، للالتزام بالقانون، حسب بيان لها.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
النمسا
حظر النقاب

اقرأ أيضا

Thumbnail
واشنطن: كوريا الشمالية لم تظهر أية رغبة في الحوار
Thumbnail
افتتاح أكبر قاعدة تدريب عسكرية تركية خارج البلاد بالصومال

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم