الأحد 8 سبتمبر 2019 13:19
بدء تسيير الدوريات الأمريكية التركية المشتركة في سوريا
بدأ، اليوم الأحد، تسيير أول دورية برية مشتركة من الجيشين التركي والأمريكي في شرق الفرات بسوريا في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.
دوريات مشتركة
- 6 مركبات عسكرية مصفحة ترفع العلم التركي، اجتازت الحدود مع سوريا على بعد 30 كيلومترًا شرق قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة، ليجتمع بموكب أمريكي.
- من المقرر أن يتحرك الموكبان العسكريان التركي والأمريكي من الحدود جنوبًا في ريف مدينة تل أبيض قرب الحدود التركية في شمال سوريا. وتستمر أنشطة الدورية حتى ساعة الظهيرة اليوم.
- في 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.
اتفاق حول المنطقة الآمنة
- الاتفاق يهدف إلى إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، والحدود التركية.
- تهيمن وحدات حماية الشعب الكردية على المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات.
- تم التوصل إلى الاتفاق بعدما صعدت أنقرة من تهديداتها بشن هجوم ضد الوحدات الكردية، التي تصنفها مجموعة "إرهابية"، في شمال شرق سوريا.
- إثر محادثات مكثفة، تم التوصل إلى الاتفاق بين أنقرة، وواشنطن الداعمة لقوات سوريا الديموقراطية.
- تنفيذًا لبنود الاتفاق، تم الشهر الماضي إنشاء "مركز العمليات المشترك" التركي الأمريكي لتنسيق كيفية إقامة "المنطقة الأمنة".
- لم يتم الكشف عن تفاصيل حول الإطار الزمني للاتفاق وحجم المنطقة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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