الانتخابات الفرنسية
الأحد 23 أبريل 2017 09:40

بدء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية

ناخبون فرنسيون يدلون بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
ناخبون فرنسيون يدلون بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
رويترز
فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها الأحد من أجل الجولة الأولى في انتخابات الرئاسة.

ومن المتوقع أن يدلي نحو 47 مليون ناخب بأصواتهم في حوالي 67 ألف مركز اقتراع يتولى أكثر من 50 ألف شرطي حراستها.

وينتخب الرئيس الفرنسي بالاقتراع العام المباشر على مرحلتين مع نظام يعتمد الغالبية المطلقة، وذلك لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وينبغي أن يحصل المرشح على الغالبية المطلقة من الأصوات التي يتم الإدلاء بها في دورة أو دورتين للفوز، أيا كانت نسبة المشاركة في التصويت.

ويختار الناخبون من بين 11 مرشحا، بزيادة مرشح عن انتخابات 2012، إنما أقل بخمسة مرشحين عن العام 2002 الذي سجل رقما قياسيا على صعيد الترشيحات.

ويتصدر أربعة مرشحين استطلاعات الرأي، وبفارق ضيق جدا، وهم: مارين لوبن (48 عاما) عن حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، وفرنسوا فيون (63 عاما) عن حزب "الجمهوريون" اليميني، وإيمانويل ماكرون (39 عاما) عن حزب "إلى الأمام" الوسطي وجان لوك ميلانشون (65 عاما) زعيم اليسار الراديكالي ممثلا "فرنسا المتمردة"، وقد تخطى هؤلاء المرشحون الأربعة الاشتراكي بونوا آمون (49 عاما).

والمرشحون الآخرون هم نيكولا دوبون تينيان (56 عاما) وجاك شوميناد (75 عاما) وفرنسوا اسولينو (59 عاما) وهم من التيار السيادي، والتروتسكيان ناتالي أرتو (47 عاما) وفيليب بوتو (50 عاما) والنائب والراعي السابق جان لاسال (61 عاما).

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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