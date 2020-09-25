مظاهرات مصر
الجمعة 25 سبتمبر 2020 20:29

بث مباشر: مظاهرات "جمعة الغضب" في محافظات مصرية للمطالبة برحيل السيسي (فيديو)

مظاهرات في محافظات مصرية عدة تطالب برحيل السيسي
الجزيرة مباشر
انطلقت مظاهرات في القاهرة وعدة محافظات بمصر، عقب صلاة الجمعة، للمشاركة فيما سماه معارضون بـ"جمعة الغضب" ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبث مغردون عبر منصات التواصل في مصر، مقاطع مصورة لمشاركة المئات في مظاهرات احتجاجية بالقاهرة والجيزة (غرب العاصمة) والأقصر (جنوب)، استجابة لدعوات أطلقها معارضون أبرزهم المقاول المقيم في إسبانيا محمد علي.

وتقدم قناة الجزيرة مباشر تغطية متواصلة للمظاهرات وتبث أبرز مقاطع الفيديو في محافظات مصرية مختلفة.

كما تبث قناة الجزيرة مباشر لقاء مع رجل الأعمال والفنان محمد علي صاحب الدعوة للمظاهرات.

ولليوم السادس على التوالي، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية مظاهرات تطالب برحيل السيسي؛ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.

وتصدر هاشتاغ (وسما) "#جمعة_الغضب_25 سبتمبر"، "#ارحل_يا_سيسي" قائمة الأعلى تداولا في مصر على مواقع التواصل؛ إذ تفاعل معه مصريون بعشرات آلاف التغريدات.

وتزامنا مع تصاعد وتيرة المظاهرات المطالبة برحيل السيسي، كثفت قوات الأمن وجودها  في الشوارع والميادين المصرية، وسط حملة اعتقالات عشوائية وتفتيش الهواتف الممحمولة  للمارة، وفق شهود عيان للأناضول.

والأحد الماضي، دعا المقاول المعارض محمد علي، إلى تنظيم مظاهرات، قبل أن يعود ويطالب الشعب بالاستمرار في احتجاجات يومية، ضد النظام السياسي بمصر.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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