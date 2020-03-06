الجمعة 6 مارس 2020 14:50
بث مباشر: تفجير انتحاري قرب السفارة الأمريكية في تونس
قالت وزارة الداخلية التونسية إن انفجارا وقع في الحي الذي يضم السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس.
وقال عاملون قرب مقر السفارة في منطقة البحيرة في طريق الضاحية الشمالية للعاصمة، إن شخصا كان على متن دراجة نارية فجر نفسه قرب السفارة.
وحسب المصدر نفسه فإنّ منفذ الهجوم كان يستهدف مركز الحراسة الأمني الموجود بالقرب من السفارة الأمريكية.
وقال مراسل الجزيرة مباشر إن التفجير وقع في منطقة البحيرة التي تضم السفارتين الأمريكية والمصرية.
وأفادت وسائل إعلام تونسية بوقوع 5 جرحى جراء التفجير.
وقال مراسل الجزيرة إن المعلومات الأولية تفيد أن التفجير كان يستهدف مقر السفارة الأمريكية.
وأحاطت سيارات أمنية بالمنطقة فيما لم تتوفر معلومات على الفور بشأن هوية المفجر.
وفيما يلي مشاهد مباشرة من موقع الحادث.
المصدر
الجزيرة مباشر