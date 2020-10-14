الأربعاء 14 أكتوبر 2020 19:23
بتمريرة من الحارس.. مهاجم يسجل "هدف العام" (فيديو)
سجل ماركوس سولباكن لاعب فريق "هام كام" النرويجي هدفا جميلا من متابعة للكرة التي أرسلها حارس مرمى فريقه إلى منطقة جزاء الخصم.
ويظهر مقطع الهدف ضربة ركنية للفريق الخصم، لكن حارس مرمى هام كام تمكن من الإمساك بالكرة ثم نظر إلى الأمام وتقدم إلى حدود منطقة جزاء فريقه قبل أن يرسل الكرة طويلة إلى الأمام ليلحق بها موريس ويلعبها من مسافة بعيدة من فوق حارس المرمى المنافس لتسكن الشباك.
ووصف فريق هام كام على صفحته على فيسبوك الهدف بأنه "هدف العام" و"الهدف الخارق".
المصدر
خدمة سند