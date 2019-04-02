الثلاثاء 2 أبريل 2019 19:43
بتكوين تقفز إلى 5 آلاف دولار لفترة وجيزة بعد زيادة 20%
لامست بتكوين الخمسة آلاف دولار لفترة وجيزة (الثلاثاء)، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني، في حين صعدت العملات المشفرة الأخرى أيضا.
التفاصيل:
- في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورغ، ارتفعت بتكوين لتلامس الخمسة آلاف دولار قبل أن تستقر عند 4730 دولارا.
- زيادة البتكوين وصلت إلى 20 بالمئة في المعاملات الآسيوية، وهي أكبر مكاسبها ليوم واحد منذ أبريل/ نيسان 2018.
- على صعيد العملات المشفرة الكبرى الأخرى، صعدت أيضا أسعار إيثر المتداولة على منصة إيثريوم وعملة إكس.آر.بي القائمة على بروتوكل الدفع ريبل.
- لم يتضح حتى الآن السبب وراء موجة صعود العملات الافتراضية.
- بتكوين خسرت حوالي 80 بالمئة من قيمتها العام الماضي مقارنة بأسعارها في عام 2017.
ما هي البتكوين؟
- بتكوين عملة إلكترونية مشفرة يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو.
- يقول القائمون عليها إنها ستغير الاقتصاد العالمي بالطريقة نفسها التي غيرت بها الإنترنت أساليب النشر.
- تعدّ بتكوين عملة إلكترونية بشكل كامل، وتتداول عبر الإنترنت فقط دون وجود ملموس لها، وبدأ التعامل بها أول مرة عام 2009.
- تختلف بتكوين عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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