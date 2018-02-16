أسعار عملات
الجمعة 16 فبراير 2018 10:06

بتكوين تصعد فوق 10 آلاف دولار للمرة الأولى في أسبوعين

صورة أرشيفية
غيتي
صعدت عملة بتكوين فوق مستوى عشرة آلاف دولار للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين، مع عودة المستثمرين إلى شراء العملة الرقمية الأشهر في العالم. بعد أن هوت بنسبة 70%.

وقفزت بتكوين أمس في تعاملات بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورغ إلى 10164.00 دولارا بحلول الساعة 1930 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 7.09 % عن مستواها في بداية الجلسة.

وتوقع محلل لأسواق العملات أن تسجل بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا جديدا بحلول يوليو تموز.

وكانت أول عملة رقمية في العالم قد قفزت بأكثر من 130 % العام الماضي لتصل في السابع عشر من ديسمبر كانون الأول إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق قرب 20 ألف دولار.

المصدر
رويترز
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