أسعار عملات
الأربعاء 21 فبراير 2018 10:01

"بتكوين" تزيد 100% خلال 3 أسابيع

الأناضول
سجلت عملة "بتكوين" أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء وقفزت حوالي 100% من أدنى مستوى لها هذا العام.

وواصلت بتكوين التعافي بعد أن خففت الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية موقفها من العملات الرقمية، بعد أسابيع من دراستها وقف تداول تلك العملات.

وفي بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورغ صعدت بتكوين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 11722.58 دولار أثناء التداول قبل أن تتراجع عن بعض مكاسبها إلى 11669.38 دولار في أواخر التعاملات.

وسجلت العملة الرقمية الأشهر في العالم قفزة تبلغ حوالي 100 % منذ أن هوت إلى أدنى مستوى هذا العام عند 5920 دولارا في أوائل فبراير/ شباط.

المصدر
رويترز
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