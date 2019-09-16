بتفاعل لافت وعودة لروح ثورة يناير.. "كفاية بقى ياسيسي" يتصدر عالميا
- تصدر هاشتاج "#كفاية_بقى_ياسيسي"، الترند العالمي ليصبح ضمن الأكثر تداولًا، بعدما تصدر مواقع التواصل في مصر وعدد من الدول العربية عقب سويعات من إطلاقه مساء أمس الأحد.
- صفحة "أسرار محمد علي" على موقع فيسبوك دعت للتدوين عبر الوسم، بعدما أعلن محمد علي الحرب على الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعا المصريين للتفاعل والتغريد عبر الهاشتاج.
- تفاعل الملايين مع دعوة علي بعد ساعات من إطلاق الهاشتاج، وشدد ناشطون على قدرة المصريين في إعادة إنتاج مشهد ثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك.
- محمد علي تعهد بإطلاق ثورة ضد السيسي داعيًا المصريين إلى الوقوف خلفه ومساندته ودعمه، قائلًا: وقت الكلام انتهى، فيما امتلأ الهاشتاج بصور وأجواء ثورة يناير/كانون ثاني 2011، وأخرى عن معاناة المصريين تحت حكم السيسي.
- السجال الدائر بين محمد علي والسيسي، غزا منصات التواصل المصرية، واستمر هاشتاجا "#السيسي_كذاب" و"#ارحل_يا_سيسي" ضمن قائمة الأعلى تداولًا، فيما حاول أنصار السيسي الرد بإطلاق هاشتاج #شعبك_مصدقك_ياسيسي.
- محمد علي دعا المصريين إلى النزول إلى الشوارع، يوم الجمعة المقبل، والتظاهر ضد السيسي لمدة ساعة واحدة، كما طالب الجيش وأجهزة الأمن بالتجاوب مع دعوته.
- زاد من التفاعل، دخول الناشط السيناوي مسعد أبو فجر على الخط، بعد أن نشر فيديو مساء الأحد، يهاجم فيه السيسي وحربه على "الإرهاب" المزعوم، واصفًا ما يحدث في سيناء بـ "التطهير العرقي" لصالح ترتيبات "صفقة القرن".
- أبو فجر اتهم كذلك السيسي ونجله محمود المسيطر على المخابرات العامة، بتجارة المخدرات واستقبال تجارها في قصر الرئاسة.
- كان السيسي قد تطرق إلى ما أثير حول بناء القصور الرئاسية، مؤكدًا أنه سيستمر في تشييد القصور لأنه "يبني مصر جديدة"، معبرًا عن أسفه للانتقادات التي يواجهها.
تفتكر #كفايه_بقي_ياسيسي هيدخل موسوعة جينيس هو كمان؟ ايه الأرقام القياسية دي؟ عدينا ٤٣٠ الف تغريدة.— Amr Waked (@amrwaked) September 16, 2019
اتحداكم تحبسوهم كلهم. كتلة كبيرة جدا كنسبة من مستخدمي تويتر في مصر.
في ٢٠١٨ كان في فقط ٢ مليون مستخدم في مصر. احسبها انت نسبة وتناسب.
يا ريت اول خطوة تكون الإفراج عن كل المعتقلين.
في الشارع، مذيعة سألت رجل مصري بسيط عن الوضع في مصر؟— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 16, 2019
وحينما بدأ يشتكي لها من غلاء الأسعار التي أنهكت المواطنين المصريين، اقتحمت امرأة من أنصار السيسي مكان التصوير، وشتمت الرجل وأهانته حتى بكى !!
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قذارة ما بعدها قذارة#كفايه_بقي_ياسيسيpic.twitter.com/pECtQMwPT1
#كفايه_بقي_ياسيسي— Gamal Eid (@gamaleid) September 16, 2019
ارحل ، الان الان وليس غدا
الثورة التي تتكرر مرتين بنفس الطريقة لا يعول عليها.— Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) September 16, 2019
من وحي ابن عربي#كفايه_بقي_ياسيسي
ما كفاية اعتقالات وكفاية تصفية جسدية وكفاية اخفاء قسري وكفاية سجون وقصور وفساد وانتصار وفقر ومرض وأمية كفاية ذل وغصب وقهر وقلة قيمة— عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) September 16, 2019
ما #كفايه_بقي_ياسيسي
انا ضد لي حد يقول عليه عبد الفتاح ( القصري ) لان القصري كان بيضحكنا لكن ( السيسي) بيضحك علينا #كفاية_بقي_ياسيسي— محمد ناصر علي (@M_nasseraly) September 16, 2019
من كل ميادين مصر المحاصرة— أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) September 16, 2019
من كل محافظات مصر المأزومة
من كل مستشفيات مصر المريضة
من كل مدارس مصر المتخلفة عالميا
من كل أطفال مصر المحطمين نفسيا
من كل شباب مصر المدمرين حياتيا
من داخل الجيش والشرطة
من كل مؤسسات الدولة الفاسدة بسببك
صوتنا واحد .. مطلبنا واحد #كفايه_بقي_ياسيسي pic.twitter.com/fMzGH11uSC
هشتاج #كفايه_بقي_ياسيسي يتصدر تويتر بأكثر من ٣٠٠ الف تغريدة لمطالبة السيسي بالرحيل ، في حوار سابق للسيسي قال " اذا الشعب قالي امشي همشي "— Tarek Hussein (@TarekHussein22) September 16, 2019
يعني أنت قعدت ثانوية جوية وكلية حربية وقائد كتيبة وملحق عسكري في السعودية ومدير مخابرات حربية ووزير دفاع تتغذي علي حساب الدولة ولما بقيت رئيس جمهورية قررت تجيب ديليفري علي حسابك انت ؟؟؟!!!؟؟#كفاية_بقي_ياسيسي .— Ahmed Samih (@AhmedSamih) September 16, 2019
أين إقرار الذمة المالية سيادة الرئيس؟ تنص المادة 145 من الدستور على أنه «…ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية».— Salma el Daly (@salmaeldaly) September 16, 2019
#كفايه_بقي_ياسيسي
من أين لك هذا؟#كفايه_بقي_ياسيسي pic.twitter.com/hCPmrFTRR6— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) September 16, 2019
الأول عالمياً مش بس مصر .#كفاية_بقي_ياسيسي pic.twitter.com/3Gya1srIsL— محمد جمال هلال (@gamal_helal) September 16, 2019