مصر
الاثنين 16 سبتمبر 2019 15:31

بتفاعل لافت وعودة لروح ثورة يناير.. "كفاية بقى ياسيسي" يتصدر عالميا

محمد علي أطلق هاشتاجا تفاعل معه الملايين في مصر والعالم
مواقع التواصل
وصل هاشتاج "كفاية بقى يا سيسي" الذي أطلقه الفنان والمقاول المصري محمد علي، إلى المرتبة الثالثة عالميًا بعدما تصدر أمس قائمة الأعلى تداولا بمواقع التواصل المصرية.
الترند العالمي
  • تصدر هاشتاج "#كفاية_بقى_ياسيسي"، الترند العالمي ليصبح ضمن الأكثر تداولًا، بعدما تصدر مواقع التواصل في مصر وعدد من الدول العربية عقب سويعات من إطلاقه مساء أمس الأحد.
  • صفحة "أسرار محمد علي" على موقع فيسبوك دعت للتدوين عبر الوسم، بعدما أعلن محمد علي الحرب على الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعا المصريين للتفاعل والتغريد عبر الهاشتاج.
  • تفاعل الملايين مع دعوة علي بعد ساعات من إطلاق الهاشتاج، وشدد ناشطون على قدرة المصريين في إعادة إنتاج مشهد ثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك.
  • محمد علي تعهد بإطلاق ثورة ضد السيسي داعيًا المصريين إلى الوقوف خلفه ومساندته ودعمه، قائلًا: وقت الكلام انتهى، فيما امتلأ الهاشتاج بصور وأجواء ثورة يناير/كانون ثاني 2011، وأخرى عن معاناة المصريين تحت حكم السيسي.
  • السجال الدائر بين محمد علي والسيسي، غزا منصات التواصل المصرية، واستمر هاشتاجا "#السيسي_كذاب" و"#ارحل_يا_سيسي" ضمن قائمة الأعلى تداولًا، فيما حاول أنصار السيسي الرد بإطلاق هاشتاج #شعبك_مصدقك_ياسيسي.

دعوة للتظاهر
  • محمد علي دعا المصريين إلى النزول إلى الشوارع، يوم الجمعة المقبل، والتظاهر ضد السيسي لمدة ساعة واحدة، كما طالب الجيش وأجهزة الأمن بالتجاوب مع دعوته.
  • زاد من التفاعل، دخول الناشط السيناوي مسعد أبو فجر على الخط، بعد أن نشر فيديو مساء الأحد، يهاجم فيه السيسي وحربه على "الإرهاب" المزعوم، واصفًا ما يحدث في سيناء بـ "التطهير العرقي" لصالح ترتيبات "صفقة القرن".
  • أبو فجر اتهم كذلك السيسي ونجله محمود المسيطر على المخابرات العامة، بتجارة المخدرات واستقبال تجارها في قصر الرئاسة.
  • كان السيسي قد تطرق إلى ما أثير حول بناء القصور الرئاسية، مؤكدًا أنه سيستمر في تشييد القصور لأنه "يبني مصر جديدة"، معبرًا عن أسفه للانتقادات التي يواجهها.
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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كفاية بقى يا سيسي
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السيسي
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