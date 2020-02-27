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الخميس 27 فبراير 2020 14:39

بتغريدة على تويتر.. فتاة مصرية تعثر على أخيها في السودان

الصورة التي نشرتها روان للعائلة السودانية
مواقع التواصل
عثرت فتاة مصرية على أخيها في الرضاعة من أسرة سودانية، بعد ساعات من نشر صورة له من أيام الطفولة عبر موقع تويتر، طالبة من الجميع الإدلاء بأي معلومة توصلها إليه.

نشرت مغردة مصرية تدعى روان صورة لأسرة سودانية قالت إن من بينهم أخيها في الرضاعة ويدعى الزبير، حيث كانت أسرته تقطن بجوارهم في العاصمة السعودية الرياض قبل أن يتفرق الجيران بعد مغادرتها والعودة إلى مصر.

وحظيت التغريدة بتفاعل كبير من قبل المغردين السودانيين في محاولة لمساعدتها في العثور عليه حيث قاموا بتداولها ونشرها على نطاق واسع والاستفسار عن أي معلومات إضافية قد تساعد في الوصول إليه.

وخلال 24 ساعة فقط، عثرت روان على أخيها المذكور ونشرت في تغريدة منفصلة، صورة من محادثة لها معه على تطبيق واتساب، أرفقتها بتعليق وجهت من خلاله الشكر لكل من حاول مساعدتها في العثور عليه.

المصدر
الجزيرة مباشر
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